Uma mesa com tampo de laca marmorizada, que recebe o almoço, um jogo de tabuleiro no meio da tarde e o chá servido para avós, pais e netos, ocupa o centro do novo conceito de jato particular do PriestmanGoode. Batizado de Ways of Seeing / 观 Guān, o projeto do estúdio de design londrino foi criado para famílias de empresários chineses e parte de uma pesquisa sobre como esse público vive, trabalha e viaja.

O estúdio trabalhou com uma consultoria cultural, que identificou entre esses clientes uma tendência às viagens multigeracionais e um gosto pessoal que mistura referências da natureza, linhas limpas e materiais naturais. As imagens divulgadas mostram a cabine montada sobre a plataforma do Boeing 737, mas o PriestmanGoode considera que a mesma linguagem pode ser levada para o Comac C919, jato de corredor único fabricado na China e em operação comercial desde maio de 2023 com a China Eastern, a Air China e a China Southern.

Avós, pais e netos a bordo

Quarto principal do conceito Guān, com tecidos estampados e tapete sob medida da Tai Ping (Reprodução/PriestmanGoode)

Boa parte dos jatos executivos é organizada em torno de um único passageiro principal, o que costuma resultar em cabines com cara de sala de reuniões. No Guān, a parte traseira do avião vira um refúgio privado com quarto, banheiro integrado e um escritório que também pode funcionar como sala de meditação ou espaço de bem-estar. Há ainda um segundo quarto para o restante da família.

A área central reúne sala de estar e de jantar, com uma tela de metal trançado e uma mesa multifuncional usada nas refeições, nos jogos e nas conversas. Telas e caixas de som ficam escondidas e só aparecem quando alguém precisa delas.

Ben Rowan, diretor criativo do PriestmanGoode, contou à revista britânica Wallpaper* que a equipe começou por um retrato detalhado de como esse cliente vive e viaja para só então desenhar a cabine. Por isso, a consultoria cultural participou do briefing desde o início e o estúdio deixou de lado uma assinatura estética própria. "O design precisa ser guiado pelas pessoas para quem ele é feito", disse.

Laca, jade e tapetes de Hong Kong

Banheiro do retiro privado na parte traseira do jato, revestido com lâminas de pedra em tom de jade (Reprodução/PriestmanGoode)

Boa parte da identidade do projeto vem de colaborações com artesãos e marcas ligadas à cultura chinesa. O tapete do quarto é uma peça sob medida da Tai Ping, empresa fundada em Hong Kong em 1956 pelos irmãos Lawrence e Horace Kadoorie, com motivos geométricos tradicionais da China. Nas áreas compartilhadas, o tapete de desenho orgânico leva a assinatura do designer de interiores Andre Fu, também de Hong Kong.

As obras em laca vieram da The Gallery by SOIL, galeria de Hong Kong dedicada à laca asiática. Entre elas estão peças de Gan Erke, artista nascido em 1955 e baseado em Huangshan, reconhecido como mestre nacional do artesanato na China e herdeiro da técnica de laca de Huizhou, registrada como patrimônio cultural imaterial do país. Ele tem obras nos acervos do British Museum e do Metropolitan Museum of Art. No jato, assina a textura marmorizada conhecida como "pele de rinoceronte" aplicada ao tampo das mesas, além de vasos espalhados pela cabine. O quarto recebe uma obra em laca de Shi Yuguang, ao lado de tecidos estampados, e o banheiro é revestido com lâminas de pedra em tom de jade.

Trabalho e família no mesmo voo

Sala de estar da cabine, com sofá conversível em cama e tela de metal trançado ao fundo (Reprodução/PriestmanGoode)

Fundado em Londres em 1989 por Paul Priestman e Nigel Goode, o PriestmanGoode construiu sua reputação no design de transportes, com trabalhos para companhias como United Airlines e Lufthansa, para a Airbus e para os novos trens do metrô de Londres. Nos últimos anos, o estúdio passou a usar conceitos de aviação privada para testar ideias sobre o luxo a bordo. Antes do Guān, apresentou o Private Sanctuary, interior pensado para um Airbus A350 que nasceu de um workshop conduzido pelo estúdio no RedCabin Business Jet and VIP Interior Innovation Summit, em Montreal, em 2024.

O projeto chinês trabalha com um avião de corredor único, mais compacto que o A350, e por isso cada ambiente cumpre mais de uma função durante o voo. A mesa de jantar recebe jogos e o chá da família, o escritório vira área de trabalho e o sofá se converte em cama. Segundo o estúdio, a pesquisa mostrou que esse viajante quer conciliar negócios e tempo com a família na mesma viagem, e a modularidade permite que a cabine alterne entre as duas rotinas ao longo do trajeto.