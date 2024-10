Sul-coreana Han Kang ganha o prêmio Nobel de Literatura

A escritora sul-coreana Han Kang ganhou nesta quinta-feira, 10, o Prêmio Nobel de Literatura 2024 "por sua intensa prosa poética que enfrenta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana", comunicou a Academia Sueca.

De acordo com a entidade, a obra de Han Kang se caracteriza por uma dupla exposição do sofrimento - como tormento mental e físico - e por suas conexões com o pensamento oriental.

Hang Kang nasceu em 1970, em Gwanju, mas se mudou para Seul com a família aos 11 anos.

Ela é formada em literatura coreana e, embora tenha começado como poeta, tornou-se conhecida principalmente como contadora de histórias.

Carreira

Em 1994, ganhou o prêmio do jornal "Seouk Shinmun" por seu conto “Vela vermelha” e, desde então, publicou vários livros de contos.

Em 2016, juntamente com sua tradutora inglesa Deborah Smith, ganhou o prêmio Man Booker International por seu primeiro romance “A vegetariana”.

Outro de seus romances, “O livro branco”, também estava entre os candidatos ao mesmo prêmio e “Atos humanos” ganhou o Prêmio Malaparte na Itália.

Em "A vegetariana", a personagem central, uma dona de casa coreana, começa se tornando vegetariana, depois tenta eliminar todos os produtos de origem animal de sua vida e acaba sonhando com uma vida como planta.



O prêmio de Literatura, assim como os outros Nobel, é entregue em 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador desses prêmios, Alfred Nobel.