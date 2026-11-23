O Origem, restaurante dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca em Salvador, é o brasileiro mais bem colocado na lista ampliada do The 50 Best Restaurants Latin America 2026, divulgada nesta segunda-feira, 23 de novembro. A casa baiana aparece no n.º 59, à frente de outros cinco endereços do país, entre eles o D.O.M., de Alex Atala, que ficou no No.76.

O ranking de 51 a 100 sai uma semana antes da cerimônia que vai revelar os 50 primeiros colocados. A premiação acontece em Guadalajara, no México, em 1º de dezembro, com transmissão ao vivo pelo canal do The 50 no YouTube. Patrocinada por S. Pellegrino & Acqua Panna, a lista é definida pelos votos dos 300 integrantes da The 50 Best Restaurants Latin America Academy e, nesta edição ampliada, reúne restaurantes de 14 territórios e 21 cidades.

Três em São Paulo, dois no Rio

O Mocotó, de Rodrigo Oliveira, volta ao ranking no No.93 e é um dos três paulistanos da lista ampliada (Reprodução/Instagram)

São Paulo concentra metade da presença brasileira. Além do D.O.M., a capital paulista emplacou A Casa do Porco, no No. 86, e o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, que volta ao ranking no No. 93. No Rio de Janeiro, o Oteque, de Alberto Landgraf, ficou no No.75, e a unidade do Leblon do Ocyá estreou na lista no No. 95.

Com seis casas, o Brasil é o terceiro país mais representado nesta parte do ranking. O México tem nove, a Argentina tem sete e o Peru vem em seguida, com cinco.

O México na frente

Os mexicanos espalham seus nove restaurantes por três destinos. A Cidade do México soma seis, incluindo o Pujol, no No.92, e duas estreantes, La Once Mil (No.64) e Maizajo (No.77). Rubra, em Punta de Mita, também estreia no No.70, e Lunario representa o Valle de Guadalupe no No.87.

O primeiro lugar da lista ampliada ficou com o Conservatorium, de San José, na Costa Rica. Logo atrás aparecem o Ness (No.52), em Buenos Aires, e o Demo Magnolia (No.53), em Santiago. O Peru tem o Mil (No.54), em Cusco, e o Astrid y Gastón (No.71), em Lima, entre seus representantes. Já La Paz, na Bolívia, aparece com quatro restaurantes: Arami, Phayawi, Gustu e Ancestral.

Estreias e retornos

O equatoriano Üeya, de Guayaquil, é o estreante mais bem colocado da lista, no No.62, e recebeu o prêmio Visa One To Watch 2026 (Reprodução/Instagram)

Dez restaurantes entraram no ranking pela primeira vez. O mais bem colocado é o equatoriano Üeya, de Guayaquil, no No.62, que também recebeu o prêmio Visa One To Watch 2026. A lista de estreantes inclui ainda o Snack Bar (No.79), na Cidade da Guatemala, o Awa (No.94), em Lima, o Mauka (No.97), em Cusco, o Casa Vigil (No.98), em Mendoza, e o paraguaio Óga, de Assunção, que fecha o ranking no No.100.

Outras sete casas voltaram à lista. O Elena (No.68), em Buenos Aires, e o Harry Sasson (No.69), em Bogotá, aparecem pela primeira vez desde 2023. Entre os que subiram de posição, o colombiano Selma (No.56) avançou 40 lugares em relação ao ranking de 2025, o guatemalteco Ana (No.63) ganhou 31 e o uruguaio Manzanar (No.61), em Montevidéu, subiu 25.

Rikki Tidball, diretora de prêmios e rankings do The 50, diz que a lista incentiva a descoberta de novos destinos gastronômicos num momento em que o turismo culinário cresce rapidamente. "As dez estreias, os sete retornos e a representação de 14 territórios refletem um cenário gastronômico dinâmico, diversificado e em constante evolução na região", afirmou.