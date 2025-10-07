De Einstein à Malala: os nomes mais conhecidos que já venceram prêmios Nobel

O Prêmio Nobel, uma das maiores honrarias globais, reconhece anualmente os indivíduos e grupos que fizeram contribuições extraordinárias nas áreas de ciência, literatura e paz.

Entre os laureados ao longo dos anos, destacam-se nomes como Marie Curie, Albert Einstein, Gabriel García Márquez, Nelson Mandela, entre outros, que deixaram legados imortais e transformaram o mundo com suas descobertas, obras literárias e ações sociais.

Confira:

Ciência e medicina

Marie Curie , premiada em 1903 com o Nobel de Física e novamente em 1911 com o Nobel de Química , foi pioneira nas pesquisas sobre radioatividade. Ela é a primeira pessoa — e única mulher — a conquistar dois Prêmios Nobel em áreas científicas diferentes.

Albert Einstein recebeu o Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente pela explicação do efeito fotoelétrico, fundamental para o desenvolvimento da física moderna.

Literatura

Rudyard Kipling , autor de O livro da selva e do poema “If—”, recebeu o Nobel de Literatura em 1907 por seu estilo narrativo marcante e poético.

Gabriel García Márquez foi laureado com o Nobel de Literatura em 1982 por sua obra-prima Cem anos de solidão e por ser o principal nome do realismo mágico na literatura mundial.

Toni Morrison ganhou o Nobel de Literatura em 1993 por retratar com força lírica e profundidade a experiência afro-americana, em romances como Amada e O olho mais azul.

Bob Dylan, cantor e compositor norte-americano, recebeu o Nobel de Literatura em 2016 por ter criado novas formas de expressão poética dentro da tradição da música popular americana.

Músico norte-americano Bob Dylan em festival no Reino Unido. (Ki Price/Arquivo/Reuters)

Paz e direitos humanos

Martin Luther King Jr. recebeu o Nobel da Paz em 1964 por sua liderança no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, simbolizado pelo discurso “I Have a Dream”.

Madre Teresa de Calcutá foi agraciada com o Nobel da Paz em 1979 pelo trabalho humanitário à frente das Missionárias da Caridade, dedicadas aos mais pobres na Índia.

Nelson Mandela , primeiro presidente negro da África do Sul, dividiu o Nobel da Paz de 1993 com Frederik de Klerk por seus esforços para pôr fim ao regime do apartheid.

Malala Yousafzai , ativista paquistanesa pela educação de meninas, recebeu o Nobel da Paz em 2014 , tornando-se a mais jovem laureada da história, com apenas 17 anos.

Barack H. Obama, então presidente dos Estados Unidos, foi premiado com o Nobel da Paz em 2009 por suas iniciativas para reforçar a diplomacia e a cooperação entre os povos.