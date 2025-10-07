Ciência

De Einstein à Malala: os nomes mais conhecidos que já venceram prêmios Nobel

Entre os laureados ao longo dos anos, destacam-se também nomes como Marie Curie, Albert Einstein, Gabriel García Márquez, Nelson Mandela

Malala: ativista paquistanesa pela educação de meninas recebeu o Nobel da Paz em 2014 ( Patrick van Katwijk/Getty Images)

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12h30.

O Prêmio Nobel, uma das maiores honrarias globais, reconhece anualmente os indivíduos e grupos que fizeram contribuições extraordinárias nas áreas de ciência, literatura e paz.

Entre os laureados ao longo dos anos, destacam-se nomes como Marie Curie, Albert Einstein, Gabriel García Márquez, Nelson Mandela, entre outros, que deixaram legados imortais e transformaram o mundo com suas descobertas, obras literárias e ações sociais.

Confira:

Ciência e medicina

  • Marie Curie, premiada em 1903 com o Nobel de Física e novamente em 1911 com o Nobel de Química, foi pioneira nas pesquisas sobre radioatividade. Ela é a primeira pessoa — e única mulher — a conquistar dois Prêmios Nobel em áreas científicas diferentes.

  • Albert Einstein recebeu o Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente pela explicação do efeito fotoelétrico, fundamental para o desenvolvimento da física moderna.

Literatura

  • Rudyard Kipling, autor de O livro da selva e do poema “If—”, recebeu o Nobel de Literatura em 1907 por seu estilo narrativo marcante e poético.

  • Gabriel García Márquez foi laureado com o Nobel de Literatura em 1982 por sua obra-prima Cem anos de solidão e por ser o principal nome do realismo mágico na literatura mundial.

  • Toni Morrison ganhou o Nobel de Literatura em 1993 por retratar com força lírica e profundidade a experiência afro-americana, em romances como Amada e O olho mais azul.

  • Bob Dylan, cantor e compositor norte-americano, recebeu o Nobel de Literatura em 2016 por ter criado novas formas de expressão poética dentro da tradição da música popular americana.

Músico norte-americano Bob Dylan em festival no Reino Unido. (Ki Price/Arquivo/Reuters)

Paz e direitos humanos

  • Martin Luther King Jr. recebeu o Nobel da Paz em 1964 por sua liderança no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, simbolizado pelo discurso “I Have a Dream”.

  • Madre Teresa de Calcutá foi agraciada com o Nobel da Paz em 1979 pelo trabalho humanitário à frente das Missionárias da Caridade, dedicadas aos mais pobres na Índia.

  • Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, dividiu o Nobel da Paz de 1993 com Frederik de Klerk por seus esforços para pôr fim ao regime do apartheid.

  • Malala Yousafzai, ativista paquistanesa pela educação de meninas, recebeu o Nobel da Paz em 2014, tornando-se a mais jovem laureada da história, com apenas 17 anos.

  • Barack H. Obama, então presidente dos Estados Unidos, foi premiado com o Nobel da Paz em 2009 por suas iniciativas para reforçar a diplomacia e a cooperação entre os povos.

Martin Luther King Jr. recebeu o Nobel da Paz em 1964 (Photo by Bettmann Archive/Getty Images) (Bettmann/Getty Images)

