A camiseta branca que Jeremy Allen White veste na série The Bear custa 95 euros (cerca de R$ 593) no site da Merz b. Schwanen, fabricante alemã criada em 1911 e que ainda produz em raros teares circulares, os loopwheelers. O modelo 215 gerou uma onda de pedidos e lista de espera na loja online depois que a produção foi ao ar e virou referência de um segmento em que peças lisas, sem estampa nem logotipo, disputam o consumidor pelo fio, pelo peso da malha e pelo lugar onde foram costuradas.

A distância entre as pontas desse mercado é grande. Uma camiseta de gola redonda da Uniqlo sai por US$ 19,90 (R$ 112) nos Estados Unidos, com o dólar a R$ 5,65. Já a Wesler, da The Row, marca que Mary-Kate e Ashley Olsen abriram em 2006, é vendida a US$ 350 (R$ 1.977), feita de algodão puro e com uma costura francesa nas costas como assinatura. A consultoria Global Growth Insights estima que o mercado global de camisetas movimente US$ 30,68 bilhões em 2026 e alcance US$ 44,81 bilhões em 2035, o equivalente a R$ 173 bilhões e R$ 253 bilhões.

O que entra na conta

O primeiro item que encarece uma camiseta é a quantidade de algodão. As etiquetas passaram a informar a gramatura da malha, e o padrão entre estamparias e marcas de streetwear dos Estados Unidos é a 1801GD, da Los Angeles Apparel, de 6,5 onças por jarda quadrada, cerca de 220 g/m². A peça é costurada em Los Angeles com algodão americano e tingida depois de pronta, processo que dá aparência de roupa usada há anos, com preço a partir de US$ 24 (R$ 136) no site da fabricante.

A construção também pesa. Camisetas de malha tubular saem do tear em formato de cilindro e dispensam costuras laterais, mas, segundo a fabricante americana Goodwear, dependem de máquinas mais raras e exigem que cada tamanho seja tecido separadamente. A origem da fibra aparece como argumento de venda em algodões de fibra longa, caso do Supima, cultivado nos Estados Unidos. A mão de obra completa a equação, já que costurar em Los Angeles, Nova York ou no sul da Alemanha custa mais do que produzir na Ásia.

As independentes americanas

Entre o atacado e o luxo cresceu uma faixa de marcas pequenas, vendidas quase sempre pelo próprio site. Um levantamento publicado nesta semana pela Highsnobiety reuniu etiquetas adotadas pela moda nova-iorquina com preços entre US$ 78 e US$ 118 (de R$ 441 a R$ 667). A Plain Jane New York, uma das selecionadas, cobra US$ 78 por camisetas de Supima oferecidas em três comprimentos de manga e em grade do XXS ao 4XL, costuradas em Detroit, segundo o site da empresa. A Ethereal Archetype vende por US$ 115 (R$ 650) um modelo de decote em V com 96% algodão e 4% lycra, fabricado em Nova York, que a fundadora Denée Francis disse à publicação ter levado um ano de protótipos para finalizar.

A lista inclui ainda a Oksana Worns, de Liana Satenstein. A Clasp Tee, de manga longa em algodão e com um pequeno fecho, começou a ser vendida em 14 de outubro por US$ 118 (R$ 667). Satenstein contou que a ideia surgiu depois de perder uma blusa delicada na lavagem quente e que a nova peça precisava ir à máquina de lavar. "A camiseta é a tentativa da moda de curar o resfriado comum", afirmou à Highsnobiety.