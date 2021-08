Festival de Sarajevo exibirá filmes sobre a pandemia de coronavírus

Dois longas-metragens que tratam dos efeitos da pandemia de coronavírus na vida das pessoas e na economia estrearão nesta sexta-feira no Festival de Cinema de Sarajevo (SFF), a maior vitrine da sétima arte de uma região que se estende de Viena a Istambul.

Enquanto o festival do ano passado teve formato virtual devido à pandemia, a edição de 2021 receberá plateias em vários locais novos de exibição em conformidade com as restrições de aglomerações da Covid-19, quase um terço deles a céu aberto.

"O festival deste ano será híbrido, ele representará uma grande volta do público ao cinema, enquanto uma grande parte dos negócios do setor será realizada online", disse Mirsad Purivatra, fundador e diretor do SFF, à Reuters.

"Not So Friendly Neighbourhood Affair", filme de orçamento baixo do diretor bósnio e vencedor do Oscar Danis Tanovic que foi rodado em maio e finalizado às pressas para ser exibido no festival, é uma história leve sobre dois empresários da mesma vizinhança de Sarajevo que se tornam rivais improváveis nos tempos pós-coronavírus.

A antologia "Letters from the Ends of the World" reúne relatos em vídeo de todo o mundo nos quais 13 autores formados na fábrica de filmes de Sarajevo comandada pelo diretor húngaro Béla Tarr contam suas experiências com lockdowns e isolamento durante a pandemia.

"Após um ano de isolamento, foi uma escolha bastante lógica inaugurar o festival com dois filmes que abordam o isolamento", disse Purivatra.

Quarenta e oito filmes competirão pelo prêmio Coração de Sarajevo em quatro seleções: longas-metragens, curtas, documentários e filmes de estudantes.

Oito dos 10 longas-metragens na disputa por melhor filme são estreias, e oito foram dirigidos por mulheres.