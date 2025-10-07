Quanto ganha um vencedor do Prêmio Nobel? Veja valor

Todo mês de outubro, comitês na Suécia e Noruega anunciam os vencedores dos prêmios Nobel em diversas áreas, como ciências, literatura, economia e trabalhos em favor da paz.

No total, são entregues seis prêmios, sendo cada um uma celebração das contribuições inovadoras de indivíduos ou organizações em campos específicos. As categorias incluem fisiologia ou medicina, física, química, ciências econômicas, literatura e paz. O prêmio da paz, em particular, costuma atrair mais atenção devido ao alto calibre dos indicados e sua relevância global.

Os vencedores recebem suas medalhas e diplomas durante uma cerimônia em Estocolmo, que ocorre em dezembro. Além da medalha e diploma, cada laureado também recebe um documento detalhando o valor do prêmio.

Este ano, o prêmio total é de 11 milhões de coroas suecas, o que equivale a mais de R$ 6,23 milhões.O Prêmio Nobel é uma das mais altas honras que podem ser concedidas a um ser humano, reconhecendo aqueles que contribuíram de forma extraordinária para o avanço da humanidade.

Quando os prêmios são anunciados?

O calendário do Nobel segue um processo que começa com a convocação de comitês especializados - e estes solicitam inscrições a cientistas, acadêmicos e especialistas.

O prazo para envio das nomeações geralmente termina até o início do ano do prêmio. Após avaliações internas dos comitês, no mês de outubro ocorre o anúncio oficial dos laureados, que acontece em dias específicos para cada categoria, começando frequentemente com Medicina e terminando com Economia.