Os bancos Itaú, Bradesco e Santander realizam leilões de imóveis nesta semana, com lances iniciais a partir de R$ 14.833. A agenda reúne casas, apartamentos, terrenos e propriedades comerciais pelo Brasil, além de um evento do Bradesco com 30 lotes na terça-feira, 24.

Os certames acontecem nas plataformas Mega Leilões, Biasi Leilões, Zuk, Freitas Leiloeiro e Superbid. Entre os destaques estão uma casa no Maranhão por R$ 31 mil, outra no Rio de Janeiro por R$ 35.815 e um terreno de 542,37 metros quadrados em Pernambuco por R$ 14.833.

O Bradesco também anunciou uma programação mais ampla com 105 imóveis em 17 estados, incluindo ofertas com descontos de até 90%. Esse percentual, porém, refere-se a uma propriedade cuja segunda praça está prevista para dezembro, fora do calendário desta semana.

Como alguns imóveis podem aparecer em diferentes plataformas ou em duas etapas do mesmo leilão, as quantidades anunciadas pelos organizadores não foram somadas em um total consolidado de propriedades distintas.

Leilões de imóveis na terça-feira, 24 de novembro

O Bradesco concentra um dos principais eventos da semana na Zuk, com 30 imóveis em leilão a partir das 14h02. A rodada faz parte de uma programação mais ampla anunciada pelo banco e pela plataforma, que reúne 105 lotes residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 17 estados brasileiros.

As propriedades estão localizadas no Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Um dos imóveis com menor lance inicial é uma casa no Loteamento Riacho do Meio, em Paraibano, no Maranhão, anunciada por R$ 31 mil. A residência tem 70 metros quadrados de área construída em um terreno de 193,20 metros quadrados.

Entre as condições de pagamento oferecidas estão o desconto de 10% para quitação à vista e o parcelamento em até 48 meses, conforme as regras de cada imóvel.

Além disso, o desconto máximo de 90% divulgado na programação do Bradesco corresponde a um apartamento no Centro de Santo André, na Grande São Paulo.

O Itaú também realiza na terça-feira uma primeira praça de imóveis residenciais pela Biasi Leilões, a partir das 14h. O Santander, por sua vez, tem segundas praças de alienação fiduciária previstas na Superbid.

Leilões de imóveis na quarta-feira, 25 de novembro

O Itaú concentra um dos maiores catálogos da semana na Zuk, com 78 oportunidades anunciadas e encerramentos a partir das 10h. O leilão reúne casas, apartamentos e terrenos em diferentes estados brasileiros.

Um dos menores lances identificados é de R$ 14.833, por um terreno de 542,37 metros quadrados no Loteamento Araruana II, em Timbaúba, Pernambuco. O imóvel está anunciado como ocupado, e o lance depende da aprovação do vendedor.

O catálogo também inclui uma casa de 462 metros quadrados de área construída em Niquelândia, Goiás, com lance inicial de R$ 230.497,80, e um apartamento no Jardim Previdência, em São Paulo, a partir de R$ 584.285.

O Bradesco tem sete lotes de alienação fiduciária na Mega Leilões, com primeiras praças a partir das 15h. Entre eles está um apartamento de 51 metros quadrados no Centro de Diadema, na Grande São Paulo, anunciado inicialmente por R$ 762.113,53.

Se não for vendido, o apartamento poderá ser ofertado novamente na sexta-feira, 27, com lance mínimo de R$ 215.400. A diferença corresponde à redução prevista entre as duas etapas do leilão e não necessariamente a um desconto sobre o valor de mercado.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 26 de novembro

O Bradesco tem a segunda praça dos dez lotes de alienação fiduciária apresentados na segunda-feira, 23, pela Freitas Leiloeiro. Os encerramentos estão previstos a partir das 14h, desde que as propriedades não tenham sido vendidas na primeira etapa.

A realização da segunda praça depende da disponibilidade de cada imóvel. Os valores mínimos, as condições de pagamento e as responsabilidades do comprador devem ser conferidos nos respectivos editais.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 27 de novembro

O Itaú realiza um superleilão pela Biasi, a partir das 11h, com casas, apartamentos e terrenos em diferentes estados. O evento é anunciado com 69 oportunidades, embora o catálogo consultado apresente 67 lotes. Em São Paulo, o catálogo inclui um apartamento na República por R$ 318.290.

Em Fortaleza, um apartamento ocupado de 47,03 metros quadrados de área privativa, no bairro Bom Jardim, tem lance inicial de R$ 62.790. Outra propriedade da capital cearense é uma casa no bairro Aracapé, anunciada por R$ 142.940.

O Santander também realiza um leilão de 28 lotes pela Zuk, com encerramentos a partir das 13h. A seleção concentra imóveis comerciais, incluindo antigas agências bancárias em capitais e cidades do interior. Entre os imóveis comerciais de menor lance estão os comerciais.

Na Mega Leilões, o Santander oferece outros 14 lotes comerciais, com encerramentos a partir das 15h. Entre os destaques está um prédio comercial de 202 metros quadrados em Estrela do Norte, no interior paulista, com lance inicial de R$ 197.168,40.

O Bradesco encerra a semana com a segunda praça dos sete lotes iniciados na quarta-feira, 25, pela Mega Leilões. Entre as propriedades está o apartamento em Diadema, que poderá receber lances a partir de R$ 215.400, caso continue disponível.

Como participar dos leilões de imóveis

Para participar, o interessado deve consultar o edital na plataforma responsável, realizar o cadastro, apresentar os documentos exigidos e obter a habilitação antes do encerramento do certame.

As condições de pagamento variam conforme a instituição financeira, a modalidade do leilão e as características de cada imóvel. Por isso, é necessário verificar se o lote admite pagamento à vista, parcelamento ou financiamento imobiliário, além das despesas previstas para a aquisição.

O Bradesco, por exemplo, oferece desconto de 10% para pagamento à vista e parcelamento em até 48 meses em imóveis selecionados. Essas condições não se aplicam automaticamente a todos os lotes e devem ser verificadas individualmente.

Há outras situações com condições diferentes, sem possibilidade de financiamento imobiliário ou utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nos imóveis participantes. Vale conferir o edital de cada um.

Cuidados antes de comprar um imóvel em leilão

O lance inicial não representa necessariamente o custo final da compra. O interessado deve analisar a matrícula do imóvel, a situação de ocupação, possíveis dívidas, impostos, despesas de documentação e a comissão do leiloeiro.

Também é importante verificar quem ficará responsável pela desocupação, quando houver moradores ou outros ocupantes, e se existem processos judiciais ou restrições que possam afetar a transferência da propriedade.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

Nos leilões realizados em duas etapas, o imóvel só poderá chegar à segunda praça se não for vendido anteriormente e continuar disponível. Já nos certames condicionais, o maior lance depende da aprovação do vendedor.

Como comprar uma casa em leilão? Veja dúvidas:

Quais bancos têm leilões de imóveis nesta semana? Os principais certames identificados são de Itaú, Bradesco e Santander, concentrados entre 23 e 27 de novembro.

Quais são os menores lances encontrados? Entre as ofertas consultadas estão um terreno do Itaú em Pernambuco por R$ 14.833, uma casa do Bradesco no Maranhão por R$ 31 mil e outra do Itaú em São Gonçalo por R$ 35.815.

Quais são as condições de pagamento? Elas variam conforme o banco e o lote. O Bradesco oferece pagamento à vista com desconto de 10% e parcelamento em até 48 meses para determinados imóveis, enquanto outros certames seguem regras específicas.

É possível financiar um imóvel arrematado? A possibilidade depende do edital, da modalidade do leilão e das condições da propriedade. Não são todos os imóveis que admitem financiamento.

O maior lance garante a compra? Não necessariamente. Nos leilões condicionais, a proposta depende da aprovação do vendedor.

Quais cuidados são necessários antes de participar? É importante verificar a documentação, a situação de ocupação, eventuais dívidas e as despesas adicionais para calcular o custo total da aquisição.