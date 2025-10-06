Prêmio Nobel: veja calendário e categorias da premiação

O Prêmio Nobel é uma das honrarias mais prestigiadas do mundo e reconhece pessoas e instituições que realizaram contribuições para o benefício da humanidade em diversas áreas do conhecimento.

Criado pelo empresário sueco Alfred Nobel em seu testamento de 1895, o prêmio foi concebido para homenagear aqueles que ajudaram a humanidade de alguma forma no ano anterior da premiação ou ao longo de suas vidas.

Origem e categorias

Alfred Nobel, conhecido por inventar a dinamite, deixou em seu testamento a determinação de destinar a maior parte de sua fortuna para a criação de prêmios em cinco categorias originais: Física, Química, Medicina ou Fisiologia, Literatura e Paz.

Posteriormente, em 1968, foi criado o Prêmio em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, concedido pelo Banco Central da Suécia. Embora não seja um Nobel oficial, é tratado como tal.

O processo anual e o calendário

O calendário do Nobel segue um processo que começa com a convocação de comitês especializados - e estes solicitam inscrições a cientistas, acadêmicos e especialistas.

O prazo para envio das nomeações geralmente termina até o início do ano do prêmio. Após avaliações internas dos comitês, no mês de outubro ocorre o anúncio oficial dos laureados, que acontece em dias específicos para cada categoria, começando frequentemente com Medicina e terminando com Economia.

Os anúncios dos vencedores das categorias do Nobel devem acontecer até 13 de outubro deste ano. A entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, data do aniversário da morte de Alfred Nobel, e vai acontecer em Estocolmo, capital da Suécia. O que os vencedores levam para casa Os laureados recebem uma medalha de ouro, o diploma do prêmio e uma quantidade em dinheiro, atualmente 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente 1,2 milhão de dólares).

Quem foi Alfred Nobel?

Alfred Nobel foi um químico, engenheiro, inventor e empresário sueco nascido em 21 de outubro de 1833, em Estocolmo. Ficou conhecido por ter inventado a dinamite em 1867.

A invenção, patenteada por Nobel, tornou-se muito utilizada em mineração, construção de ferrovias, túneis e outras obras de infraestrutura ao redor do mundo.

Alfred Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896.