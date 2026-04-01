'Euphoria', 'Treta' e 'The Boys': o que assistir no streaming em abril de 2026

O mês de abril de 2026 chega com uma daquelas safras raras em que todas as plataformas de streaming parecem ter guardado seus "trunfos" para a mesma época. A curadoria da Casual EXAME separou as estreias que prometem dominar as conversas nas redes sociais e os grupos de mensagens nas próximas semanas.
O cenário é de grandes retornos e despedidas emocionantes. Enquanto a Netflix nos transporta de volta a Hawkins com novos mistérios em Stranger Things, a HBO Max finalmente entrega a aguardada terceira temporada de Euphoria e o humor ácido de Hacks.
Já no Prime Video, a brutalidade de The Boys e a força do cenário nacional em Cangaço Novo mostram que o streaming continua sendo o terreno fértil para narrativas potentes e diversificadas.
Mas nem só de blockbusters se vive o mês de abril. A Apple TV+ aposta em dramas sofisticados com Jon Hamm e Elle Fanning e a Mubi oferece o refúgio necessário para os amantes do cinema de autor com retrospectivas iranianas e alemãs.
Prepare o controle remoto e confira abaixo a nossa seleção do que há de melhor para assistir em cada plataforma neste mês:
O que assistir no streaming em abril de 2026?
Séries para assistir no streaming em abril
- Com Carinho, Kitty – Temporada 3 | Netflix | 02/04
- Seus Amigos e Vizinhos – Temporada 2 | Apple TV+ | 03/04
- Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | Disney+ | 06/04
- The Boys – Temporada 5 | Prime Video | 08/04
- Falando a Real – Temporada 3 (Final) | Apple TV+ | 08/04
- Os Testamentos: Das Filhas de Gilead | Disney+ | 08/04
- Hacks – Temporada 5 | HBO Max | 10/04
- Malcolm: A Vida Continua Injusta | Disney+ | 10/04
- Cangaço Novo – Temporada 2 | Prime Video | 24/04
- Euphoria – Temporada 3 | HBO Max | 13/04
- Margo Está Em Apuros | Apple TV+ | 15/04
- Treta – Temporada 2 | Netflix | 16/04
- Kevin – Temporada 1 | Prime Video | 20/04
- Histórico Criminal – Temporada 2 | Apple TV+ | 22/04
- Stranger Things: Histórias de 85 | Netflix | 23/04
- Cangaço Novo – Temporada 2 | Prime Video | 24/04
- Half Man – Minissérie | HBO Max | 24/04
- O Segredo de Widow's Bay | Apple TV+ | 29/04
- Mulheres Imperfeitas (Final) | Apple TV+ | 29/04
- Homem em Chamas | Netflix | 30/04
Filmes para assistir no streaming em abril
- Better Man | HBO Max | 02/04
- Pequenas Coisas Como Estas | HBO Max | 02/04
- Sinédoque, Nova York | MUBI | 03/04
- Manifesto | MUBI | 03/04
- Missão: Impossível – O Acerto Final | Netflix | 04/04
- Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | Netflix | 07/04
- A Menina dos Meus Olhos | Prime Video | 09/04
- Consequência | Apple TV+ | 10/04
- ARCO | MUBI | 10/04
- MaXXXine | Netflix | 11/04
- Chicago | Netflix | 16/04
- Isto Não É um Filme | MUBI | 16/04
- O Telefone Preto 2 | Prime Video | 16/04
- Dream Scenario | HBO Max | 16/04
- O Curioso Caso de Benjamin Button | Netflix | 17/04
- Venom: A Última Rodada | Prime Video | 17/04
- 12 Anos de Escravidão | MUBI | 17/04
- Linda de Morrer | MUBI | 17/04
- A Semente do Fruto Sagrado | MUBI | 17/04
- Clube da Luta | Netflix | 19/04
- Marty Supreme | Prime Video | 22/04
- A Vida de Chuck | Prime Video | 23/04
- Sonhar com Leões | HBO Max | 23/04
- Iron Claw | HBO Max | 30/04