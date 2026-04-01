'Euphoria', 'Treta' e 'The Boys': o que assistir no streaming em abril de 2026

A Casual EXAME organizou uma curadoria de títulos para assistir em casa no quarto mês do ano

Abril na TV: veja as séries e filmes que chegam ao streaming neste mês

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h31.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 11h41.

O mês de abril de 2026 chega com uma daquelas safras raras em que todas as plataformas de streaming parecem ter guardado seus "trunfos" para a mesma época. A curadoria da Casual EXAME separou as estreias que prometem dominar as conversas nas redes sociais e os grupos de mensagens nas próximas semanas.

O cenário é de grandes retornos e despedidas emocionantes. Enquanto a Netflix nos transporta de volta a Hawkins com novos mistérios em Stranger Things, a HBO Max finalmente entrega a aguardada terceira temporada de Euphoria e o humor ácido de Hacks.

Já no Prime Video, a brutalidade de The Boys e a força do cenário nacional em Cangaço Novo mostram que o streaming continua sendo o terreno fértil para narrativas potentes e diversificadas.

Mas nem só de blockbusters se vive o mês de abril. A Apple TV+ aposta em dramas sofisticados com Jon Hamm e Elle Fanning e a Mubi oferece o refúgio necessário para os amantes do cinema de autor com retrospectivas iranianas e alemãs.

Prepare o controle remoto e confira abaixo a nossa seleção do que há de melhor para assistir em cada plataforma neste mês:

O que assistir no streaming em abril de 2026?

Séries para assistir no streaming em abril

  • Com Carinho, Kitty – Temporada 3 | Netflix | 02/04
  • Seus Amigos e Vizinhos – Temporada 2 | Apple TV+ | 03/04
  • Star Wars: Maul – Lorde das Sombras | Disney+ | 06/04
  • The Boys – Temporada 5 | Prime Video | 08/04
  • Falando a Real – Temporada 3 (Final) | Apple TV+ | 08/04
  • Os Testamentos: Das Filhas de Gilead | Disney+ | 08/04
  • Hacks – Temporada 5 | HBO Max | 10/04
  • Malcolm: A Vida Continua Injusta | Disney+ | 10/04
  • Cangaço Novo – Temporada 2 | Prime Video | 24/04
  • Euphoria – Temporada 3 | HBO Max | 13/04
  • Margo Está Em Apuros | Apple TV+ | 15/04
  • Treta – Temporada 2 | Netflix | 16/04
  • Kevin – Temporada 1 | Prime Video | 20/04
  • Histórico Criminal – Temporada 2 | Apple TV+ | 22/04
  • Stranger Things: Histórias de 85 | Netflix | 23/04
  • Half Man – Minissérie | HBO Max | 24/04
  • O Segredo de Widow's Bay | Apple TV+ | 29/04
  • Mulheres Imperfeitas (Final) | Apple TV+ | 29/04
  • Homem em Chamas | Netflix | 30/04

Filmes para assistir no streaming em abril

  • Better Man | HBO Max | 02/04
  • Pequenas Coisas Como Estas | HBO Max | 02/04
  • Sinédoque, Nova York | MUBI | 03/04
  • Manifesto | MUBI | 03/04
  • Missão: Impossível – O Acerto Final | Netflix | 04/04
  • Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | Netflix | 07/04
  • A Menina dos Meus Olhos | Prime Video | 09/04
  • Consequência | Apple TV+ | 10/04
  • ARCO | MUBI | 10/04
  • MaXXXine | Netflix | 11/04
  • Chicago | Netflix | 16/04
  • Isto Não É um Filme | MUBI | 16/04
  • O Telefone Preto 2 | Prime Video | 16/04
  • Dream Scenario | HBO Max | 16/04
  • O Curioso Caso de Benjamin Button | Netflix | 17/04
  • Venom: A Última Rodada | Prime Video | 17/04
  • 12 Anos de Escravidão | MUBI | 17/04
  • Linda de Morrer | MUBI | 17/04
  • A Semente do Fruto Sagrado | MUBI | 17/04
  • Clube da Luta | Netflix | 19/04
  • Marty Supreme | Prime Video | 22/04
  • A Vida de Chuck | Prime Video | 23/04
  • Sonhar com Leões | HBO Max | 23/04
  • Iron Claw | HBO Max | 30/04
