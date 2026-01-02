'Stranger Things’ não acabou: dois spin-offs já estão confirmados

Mesmo com o encerramento da série, no dia 31 de dezembro de 2025, Stranger Things está longe de chegar ao fim.

A franquia criada pelos irmãos Duffer continua viva com pelo menos dois spin-offs confirmados, que ampliam o universo da produção e mantêm a história ativa além da quinta e última temporada exibida pela Netflix.

Animação em 1985

O primeiro projeto já oficializado é uma série animada intitulada Stranger Things: Tales from ’85 (ou Histórias de 85, em tradução livre). A produção, prevista para estrear em 2026, foi anunciada como uma animação ambientada no mesmo universo da série original e terá clima inspirado nos desenhos dos anos 1980.

A trama se passa entre os acontecimentos da segunda e terceira temporada, no inverno de 1985, e acompanha versões animadas dos personagens enfrentando novos mistérios sobrenaturais em Hawkins. A proposta é explorar histórias inéditas que não foram mostradas na série, mantendo o tom de aventura, terror e nostalgia que marcou a franquia.

Outro spin-off em desenvolvimento

Além da animação, um segundo spin-off está em desenvolvimento, desta vez em formato live-action. Diferente de Tales from ’85, esse novo projeto ainda é mantido sob sigilo e não teve título, elenco ou período histórico revelados.

A ideia dos criadores é contar uma história completamente nova, com outros personagens e ambientação distinta, embora conectada ao mesmo universo sobrenatural da série original.

Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, os irmãos Duffer já adiantaram que esse spin-off não será uma continuação direta da trajetória de Eleven e seus amigos, mas sim uma expansão do mundo apresentado em Stranger Things.