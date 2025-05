'Cangaço Novo': 2ª temporada de série brasileira ganha novo trailer no Rio2C

Rio de Janeiro (RJ)* - A Prime Vídeo trouxe novidades nesta quinta-feira, 28, para sua aclamada série "Cangaço Novo", produção brasileira que entrou para o top 10 das mais assistidas em 2023 no Brasil.

Em painel “Passaporte para o Mundo: Internacionalização do Audiovisual” no Rio2C, maior evento de criatividade da América Latina, o streaming da Amazon divulgou as primeiras imagens da segunda temporada da série, que tem previsão de lançamento para 2026.

O evento que contou com a presença de Javiera Balmaceda, Head de Originais Internacionais para América Latina, Canadá e Austrália no Amazon MGM Studios.

Na prévia exibida, Ubaldo (Allan Souza Lima) e Dinorah (Alice Carvalho) invadem a fazenda da família Maleiro, que exerce controle absoluto sobre a região há quatro décadas. Eles buscam uma resposta sobre a morte de Ernesto, pai adotivo de Ubaldo, desencadeando uma trama marcada por vingança e resistência.

Assista ao trailer da 2ª temporada de 'Cangaço Novo'

Retorno com ação

O enredo retrata não a história lembrada pelo cangaceiro Lampião, mas o tal do Cangaço moderno, e foca na vida de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário, e suas irmãs Dinorah (Alice Carvalho), líder de uma facção e Dilvânia (Thainá Duarte). Na primeira temporada, Ubaldo volta de São Paulo para o Ceará para receber uma herança, com o objetivo de cuidar do pai adotivo, mas acaba entrando de cabeça no mundo do crime.

Produzida pela O2 Filmes, a segunda temporada da série, criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, e dirigida por Fábio Mendonça e Caito Ortiz, promete intensificar a narrativa com mais ação.

Em meio a uma crise hídrica causada por um esquema de corrupção, Ubaldo e Dinorah adotam uma estratégia ousada: assaltar bancos para financiar a aquisição de serviços públicos essenciais para a cidade de Cratará.

O grupo contará com o apoio de um grupo de ex-militares do sudeste, aliados antigos de Ubaldo, que ajudam a reforçar a resistência contra o poder público. Essa nova fase da série evidencia os conflitos sociais e a luta pelo acesso a direitos básicos em regiões marcadas pela desigualdade.

Elenco premiado

Além dos protagonistas, o elenco da segunda temporada inclui nomes como Thainá Duarte, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Xamã, Rafael Losso, Enio de Sá, Joálisson Cunha, Bruno Belarmino, Daniel Porpino e Luiz Carlos Vasconcelos. A série mantém sua assinatura de explorar temas urgentes do Brasil contemporâneo, combinando entretenimento com críticas sociais.

Em 2025, a série foi premiada no Prêmio Grande Otelo, considerado o "Oscar brasileiro", como Melhor Série Brasileira Ficção, De Produção Independente, Para Tv Aberta, Tv Paga Ou Streaming na edição de 2024. A produção foi renovada para uma segunda temporada após entrar para a lista das top 10 séries mais assistidas do Prime Video no Brasil e em países da África e do Oriente Médio.

Membros Prime no Brasil poderão acompanhar a estreia em 2026, dentro da assinatura Amazon Prime.

*A repórter viajou a convite do Rio2C.