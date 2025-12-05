The Boys: tudo o que sabemos até agora sobre 5ª e última temporada

A quinta temporada de The Boys promete ser a mais intensa da série, com uma introdução sangrenta e cheia de reviravoltas, levando a trama a um confronto épico entre os heróis e vilões mais poderosos do universo de Vought.

Com filmagens finalizadas em julho de 2025 e lançamento previsto para 2026, os fãs já estão ansiosos para o grandioso desfecho da saga.

A grande conclusão

Karl Urban, que interpreta Billy Butcher, revelou em um painel na FAN EXPO que a temporada final começa com mortes impactantes logo no primeiro episódio. “Você vai entender que ninguém está seguro”, afirmou o ator, prometendo um início devastador para os fãs. As apostas estão mais altas do que nunca, e qualquer personagem pode ser eliminado a qualquer momento. "A gente joga vocês no fundo do poço — mas de um jeito bom", completou Urban.

A quinta temporada continuará a integrar o universo expandido de The Boys, conectando os enredos com o spin-off Gen V.

Personagens como Starlight e A-Train recrutam novos aliados da Godolkin University para enfrentar a resistência contra a Vought, dando continuidade à luta contra a corporação corrupta. A história de resistência e caos promete se aprofundar ainda mais, com personagens do derivado, como Sister Sage e Misty Gray, ganhando mais destaque.

Encontro Supernatural

A quinta temporada de The Boys será um marco para os fãs de Supernatural, já que Eric Kripke, criador de ambas as séries, trouxe à tona um reencontro com o elenco do seriado.

Além de Jensen Ackles, que já esteve em The Boys como Soldier Boy, Misha Collins e Jared Padalecki também farão participações especiais, com outros nomes ainda mantidos em segredo. "Mais rostos familiares" podem aparecer ao longo da temporada, dando aos fãs uma nostalgia dos dias de Supernatural.

O futuro de The Boys

Apesar de ser a última temporada da série principal, o universo de The Boys continuará com o lançamento de Vought Rising, um prequel que explora as origens da corporação Vought e o passado de Soldier Boy e Stormfront. A série está em desenvolvimento e promete expandir ainda mais a narrativa da franquia.

Além disso, Gen V pode retornar para uma terceira temporada, dependendo do desempenho da audiência e da conexão com o fim da série principal. Kripke já sinalizou que há um plano para uma nova temporada ambientada após os eventos da quinta temporada de The Boys.

Quando 5ª temporada de The Boys vai ser lançada?

Enquanto a Prime Video ainda não confirmou uma data exata, especula-se que a temporada final chegue no primeiro semestre de 2026, possivelmente entre maio e junho, quando a maioria das novas temporadas de The Boys costuma estrear. Antes do lançamento, um teaser ou trailer oficial deve ser divulgado para aquecer os fãs.