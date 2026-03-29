'Hacks' retorna com 5ª e última temporada em abril no HBO Max

"Hacks" volta ao HBO Max em abril para sua despedida.

A quinta e última temporada da comédia premiada com o Emmy estreia no dia 9 de abril, às 22h (horário de Brasília), com novos episódios semanais até o encerramento do seriado, em 28 de maio.

O que acontece na 5ª temporada?

A temporada anterior terminou com Deborah Vance (Jean Smart) e Ava Daniels (Hannah Einbinder) em Singapura, onde encontraram uma brecha contratual para que Deborah se apresentasse no palco mesmo após sua saída inesperada de um programa de entrevistas noturno. Então, o TMZ noticiou falsamente sua morte.

A nova temporada parte desse ponto: "No rescaldo de notícias equivocadas e desfavoráveis sobre sua suposta morte, Deborah Vance e Ava retornam a Las Vegas mais determinadas do que nunca a garantir o legado de Deborah como comediante", diz a sinopse oficial.

A série terá dois episódios lançados nas semanas de 30 de abril e 7 de maio.

Confira o trailer

Elenco e produção

O elenco regular retorna com Jean Smart, Hannah Einbinder, Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato e Rose Abdoo. Como convidado, Christopher Briney se junta ao elenco.

Também retornam como participantes especiais Robby Hoffman, Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs e Caitlin Reilly.

A série é criada e conduzida pelos showrunners Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky, que já sinalizavam há tempos que cinco temporadas seriam o número ideal para contar a história que tinham em mente.

"A cena final do episódio final está em nossas cabeças desde 2015, e estamos animados para chegar lá", disse Downs à Variety logo após o final da quarta temporada.

A produção é da Universal Television.

Um dos maiores sucessos críticos do HBO Max

Desde sua estreia em maio de 2021, "Hacks" acumulou quatro Emmys para Jean Smart na categoria de melhor atriz em comédia, um para cada ano em que foi elegível.

Além dos prêmios para Smart, a série também rendeu um Emmy para Einbinder, dois Emmys de escrita para Aniello, Downs e Statsky, e o Emmy de melhor série de comédia em 2024.

No Globo de Ouro, Smart venceu três vezes e a série foi eleita melhor comédia duas vezes.

Ao todo, "Hacks" terá produzido 47 episódios ao longo de suas cinco temporadas. "Saber que é a última temporada é realmente agridoce. Mas acho que está certo, sabe? É bom fazer algo tantas vezes quantas deveria ser feito. Não ousar sua bem-vinda. Arriscar, fazer e rir e chorar", disse Einbinder à Variety.