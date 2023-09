Raízs é a primeira foodtech brasileira a anunciar o breakeven

Na contramão das startups brasileiras que tentam se recuperar de um período conturbado, a foodtech Raízs acaba de anunciar o breakeven, se tornando a primeira da área a atingir a meta. Após uma reorganização interna, no início deste ano, a empresa apostou nas vendas B2B, que agora já apresentam 60% de crescimento ao mês.

Recuperação pós inverno das startups

De acordo com Inside Venture Capital Report, um relatório realizado pela Distrito, no primeiro trimestre de 2023 houve uma queda de 86% no capital levantado pelas startups brasileiras em uma comparação com o mesmo período em 2022. Além disso, as rodadas de investimentos caíram de 306 no ano início do ano passado para 91 durante os mesmos meses deste ano. A instabilidade do mercado, principalmente após o inverno das startups e empresas de tecnologia, acendeu preocupação e receio dos fundos de investimentos, apesar disso, a Raízs seguiu crescendo.

“Todas as mudanças que fizemos foram pensando exclusivamente no melhor para a Raízs sem impactar o bom trabalho que já fazemos. Com certeza o breakeven nos dá dois tipos de sentimentos: o primeiro é a celebração de uma conquista e o segundo é a renovação das expectativas e da motivação para continuarmos nossa crescente atuação, agora financeiramente saudável, sempre pensando no consumidor, nos agricultores e no meio ambiente”, declara Tomás Abrahão, fundador e CEO da Raízs.

A empresa

O principal objetivo da foodtech é conectar o campo e a cidade por meio de uma tecnologia própria baseada em inteligência artificial. A Raízs, agora com o ponto de equivalência atingido, visa direcionar os investimentos para um modelo de crescimento financeiro saudável, visando o aumento de 30% na sua rede de pequenos produtores parceiros, que hoje conta com mais de 1000 agricultores.

“A Raízs já vinha progredindo a cada ano e agora, com o ponto de equivalência atingido, teremos mais autonomia e possibilidades de expansão acelerada durante os próximos meses. Com novos planos para essa fase, temos a certeza que iremos conseguir fazer ainda mais como empresa, seguindo sempre as diretrizes sustentáveis e inovadoras que acreditamos”, afirma o executivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

FiSA 2023 registra crescimento de 80% no número de empresas expositoras

Arredondar o valor das compras gera R$ 5 milhões à educação infantil e combate à fome

Profissionais do setor de saúde correm risco se não investirem em inovação