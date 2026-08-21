Opinião: Futuro do mercado de trabalho depende do combate à evasão escolar

Educação e mercado de trabalho precisam caminhar juntos para ampliar oportunidades aos jovens brasileiros
Plataforma de conteúdo
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 10h00.
Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 13h22.
Por Vinicius Tondolo*
O Brasil alcançou um resultado histórico. Pela primeira vez, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais ficou abaixo de 5%, segundo o IBGE. O dado que merece ser celebrado representa décadas de expansão do acesso à educação e demonstra que o país avançou na garantia de um direito fundamental.
Mas a boa notícia também revela um novo desafio. Se conseguimos levar mais brasileiros à escola, por que ainda perdemos tantos jovens antes da conclusão da educação básica?
Os próprios dados ajudam a responder. Entre jovens de 14 a 29 anos que não concluíram o ensino médio, o principal motivo para abandonar ou sequer frequentar a escola é a necessidade de trabalhar. Entre os homens, essa realidade supera metade dos entrevistados. Entre as mulheres, o trabalho se soma às responsabilidades domésticas e ao cuidado com familiares, evidenciando que a evasão escolar continua profundamente ligada às desigualdades sociais.
Esse cenário mostra que a educação brasileira mudou de fase. Durante muitos anos, o principal desafio foi ampliar o acesso. Agora, o foco precisa ser a permanência e, principalmente, a construção de perspectivas de futuro.
Para milhões de jovens, permanecer estudando depende da possibilidade de gerar renda. Quando a sobrevivência da família exige uma contribuição imediata, estudar deixa de ser apenas uma decisão educacional e passa a disputar espaço com necessidades concretas da vida.
Ao mesmo tempo, o mundo do mercado de trabalho também mudou. A inteligência artificial, a economia digital, a transição para modelos mais sustentáveis e a rápida transformação tecnológica estão redefinindo profissões e exigindo novas competências. Esse cenário reforça a necessidade de uma educação capaz de acompanhar essas transformações e preparar os jovens para aprender continuamente ao longo da vida.
Nesse contexto, educação e trabalho precisam fazer parte de uma mesma trajetória de desenvolvimento, apoiada por modelos de ensino capazes de aproximar a aprendizagem da realidade dos estudantes.
É por isso que iniciativas que integram escola, formação técnica, metodologias inovadoras, aprendizagem profissional e experiências práticas ganham importância estratégica. Ao conectar educação, qualificação e vivências concretas, esses modelos ampliam as condições para que o jovem permaneça na escola, desenvolva competências, conquiste autonomia financeira e visualize oportunidades reais de futuro.
Essa integração representa uma mudança importante na forma de enfrentar a evasão escolar. Em vez de tratar educação e trabalho como escolhas incompatíveis, ela aproxima a formação da realidade dos estudantes e cria caminhos para que desenvolvimento educacional e inserção produtiva caminhem juntos.
Essa é uma agenda que interessa à educação e ao desenvolvimento do país. Em uma economia que exigirá cada vez mais qualificação, criatividade e capacidade de adaptação, investir em trajetórias educacionais mais conectadas às transformações do mundo contemporâneo significa ampliar produtividade, reduzir desigualdades e fortalecer a competitividade brasileira.
O Brasil venceu uma etapa importante ao reduzir o analfabetismo. O próximo salto será construir um sistema capaz de garantir que aprender e trabalhar deixem de ser escolhas excludentes e passem a integrar um mesmo percurso de desenvolvimento.
O futuro da educação brasileira será medido pela capacidade de transformar oportunidades de aprendizagem em trajetórias de desenvolvimento humano e social.
*Vinicius Tondolo é diretor executivo da Fundação Sagres, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG), docente e especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pelo curso internacional MAIA, desenvolvido pela Fundesplai, de Barcelona.