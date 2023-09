Bússola & Cia: Uso do cartão de crédito aumentou 43% no e-commerce

Por Márcio de Freitas

Levantamento da Yampi revelou que o uso do cartão de crédito cresceu 43% nas compras online do 1º semestre deste ano, comparado com os últimos seis meses de 2022. O estudo foi feito entre os clientes que utilizam recursos da companhia em seus comércios eletrônicos. O meio de pagamento movimentou mais de R$ 1 bilhão nos primeiros meses do ano, seguido pelo Pix, responsável por cerca de R$ 620 milhões. Atrás destes segue o boleto, que permanece na 3º posição do ranking com uma movimentação de R$ 112 milhões no comércio eletrônico. O cartão tem sido motivo de preocupação do Banco Central, pela elevada inadimplência e pela elevada proliferação das bandeiras nos últimos anos. A proposta de acabar com o parcelamento das compras acabou tendo forte reação dos varejistas, pelo grande volume de uso da modalidade nas compras no país.

Multas

A Zapay analisou dois milhões de multas que foram pagas pelo seu serviço e detectou crescimento de 45% no primeiro semestre de 2023 em relação a 2022. No total, foram 755 mil infrações até junho deste ano. Em 2022, o mesmo período registrou cerca de 519 mil. De acordo com os dados analisados, a multa por velocidade segue como a mais aplicada aos motoristas. Em 2022, elas correspondiam a 40% das ocorrências, respondendo por 207 mil autuações naquele ano, um número significativo das infrações.

Operação padrão

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) aprovou indicativo de operação padrão das atividades de defesa agropecuária. Eles cobram que o Governo Federal negocie as demandas do segmento, além do reajuste salarial linear. O Anffa Sindical sinalizou possível operação padrão, a ser definida no próximo dia 16.

Conforme

A empresa Sinerlog investiu R$ 50 milhões este ano em sua nova plataforma de comércio global Cross Commerce as a Service (CaaS). E se tornou a primeira a receber habilitação para atuar como certificadora no programa Remessa Conforme, programa voltado a combater a sonegação e promover uma competição justa e igualitária entre o varejo nacional e e-commerces estrangeiros. A empresa faturou R$ 14 milhões no ano passado e busca atingir R$ 106 milhões de faturamento em 2023 com a solução para transações internacionais no e-commerce.

Perfil novo

A Riachuelo tem novo perfil no Instagram dedicado à captação e retenção de talentos para a companhia. Baseado em sua proposta de valor desde 2021 (Viva a carreira que se conecta com você), o perfil @riachuelocarreiras traz conteúdos reais dos colaboradores da companhia, mostrando a rotina de trabalho, a cultura da empresa, projetos que estão em andamento, o ambiente corporativo, assim como novas oportunidades para quem deseja ingressar na empresa.

Apostas

As empresas ‘bets’, espécies de bancas de apostas digital, têm encontrado um vasta demanda no país. Dados da Hand apontam que a quantidade de sites de apostas cresceu mais de 160% nos últimos dois anos e somam quase 500 empresas operantes no país. A Europa representa entre 40 a 45% do mercado global de apostas esportivas online. A Ásia vem logo atrás com 30%. Nas Américas, a América do Norte tem cerca de 15% a 20% e a América do Sul, por enquanto, representa 10%, no entanto a regulamentação em países como o Brasil e Colômbia tende a impulsionar o crescimento.

Salto solidário

O Grupo Salta Educação lançou o Instituto Salta, associação sem fins lucrativos voltada para a concessão de bolsas de estudo a jovens de baixa renda. O objetivo é reunir os programas sociais geridos pelo grupo e ampliar ainda mais o alcance e o impacto educacional das iniciativas por meio de parcerias com ONGs. Anualmente, as bolsas custam cerca de R$ 4 milhões, sendo financiadas por meio de doações e pelo próprio grupo até o término da vida escolar de cada um dos 144 alunos beneficiados. O novo instituto reunirá os programas Elite Transforma e Janelas Abertas, financiados por meio de doações, utilizando-se de fundos independentes para captação.

Bioeconomia

Um projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, Pará e Maranhão foi um dos 31 aprovados entre mais de 400 inscritos no Programa Petrobras Socioambiental: receberá R$ 8,5 milhões de investimento para fortalecer a cadeia produtiva e promover a bioeconomia da região. A iniciativa vai beneficiar comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, gerando trabalho e renda por meio de ações de educação, tecnologias e inovação realizadas pelo SENAI.

Digital

A Huawei e a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), realizaram, em agosto, evento sobre transformação digital, financiamento e investimento tecnológico para celebrar os 25 anos de atuação da multinacional no Brasil. O debate foi sobre como a transformação digital une a aplicação de tecnologia e a geração de valor para as pessoas, agregando economia verde e o compromisso das organizações com o desenvolvimento sustentável. Cerca de 24,3% do PIB global estará diretamente vinculado à economia digital até 2025.

Plano barato

O Grupo Petlove lançou o Plano Leve, alternativa de seguro mais acessível e com cobertura de menor valor do mercado nacional. Disponível em 23 estados do Brasil, a modalidade pode ser contratada em mais de 60 cidades, como os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, as capitais Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Recife, Salvador, Manaus, Belém entre outras. A novidade custa a partir de R$19,90 (a depender da região de contratação do plano).

Filantropia

Dados da Susep, analisados pela FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), de janeiro a junho, mostram que foram repassados R$ 739 milhões para instituições de caridade, por meio da modalidade Filantropia Premiável. No mesmo período, R$ 496 milhões foram distribuídos em sorteios, um aumento de 4,7% em relação a 2022. “A Filantropia Premiável é uma forma segura de contribuir para causas sociais de diversas naturezas e ainda concorrer a prêmios.”, comenta Denis Morais, presidente da FenaCap.

Presencial

Após dois anos de edições online, o Employer Branding Insights será realizado pela primeira vez de forma presencial: a convenção, realizada pela Spark e correalizada por Deskbee e Matchbox, está marcada para o dia 21 de setembro, no Auditório Cubo Itaú, em São Paulo (SP). O tema da edição é "A jornada do talento: da atração à retenção”.

Investimento

A startup KATE Capital (Leonora Ventures) foi selecionada por um grupo de investidores-anjos para receber novo aporte que eleva o seu valuation a R $ 15 milhões. A empresa pretende incrementar as funcionalidades da sua plataforma, melhorar a user experience e investir em novas tecnologias, pesquisas e desenvolvimento, via tecnologias de blockchain.

Proteção

A Veeam, que atua com proteção e recuperação de dados, teve um crescimento de 55% em vendas no 2º trimestre deste ano no país, somando cerca de 4.500 clientes, entre eles, Marfrig, Brink´s, Frimesa, Yamaha, Banco Original, entre outros. Atualmente, o Brasil representa 35% dos negócios da região e a expectativa é que a unidade brasileira represente 50% da receita da América Latina nos próximos dois anos.

Novo nome

A Transfeera anunciou como nova Diretora de Compliance e Riscos ou Chief Compliance Officer, Ester Caresma. Com passagens por companhias como Pomelo, Bankly, Hub Fintech (atual Fintech Magalu) e Banco Itaú, a executiva chega com a missão de manter e guiar a fintech dentro das legislações oficiais do país no segmento financeiro.

Preconceito

Pesquisa da Taqe apurou que 18% dos consultados já sofreu algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. Por raça: 11% das pessoas já sofreu esse tipo de discriminação, sendo 24% das pessoas pretas, 12% indígenas, 7% asiáticos e 5% pardos. "Os números são reflexo de um mercado que não compreendeu o valor da diversidade”, afirma Ana Correa, Diretora de Produto da Taqe. A pesquisa contou com a resposta de mais de 9 mil pessoas que estavam ativas na ferramenta nos últimos 3 meses.

Leilão

A Zuk leilões ofereceu mais de 4 mil lotes, entre casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais, no primeiro semestre de 2023 - aumento de 7% comparado a 2022. Em relação ao número de negócios fechados, nos últimos quatro anos foram realizadas mais de 8 mil vendas.Em 2023, a Zuk está em negociação com novos parceiros com objetivo de ampliar a atuação no mercado imobiliário. A empresa busca promover um número superior de leilões no segundo semestre.

Prêmio

O AMPRO Globes Awards teve inscrições prorrogadas e os cases para a maior premiação de Live Marketing do Brasil poderia ser inscritos até o dia 11/9. São 17 categorias da 23ª edição do prêmio, representado no país pela AMPRO. Este ano, o prêmio tem novidade: o júri de 2023 está contemplado na representatividade de gênero, raça, orientação.

Bom lugar

A Pitzi foi eleita pelo segundo ano umas das Melhores Empresas para se Trabalhar, conquistando a 11ª posição no ranking da consultoria global Great Place To Work (GPTW), entre as companhias de médio porte.

Awards

A Vittude anuncia a primeira premiação no Brasil que celebra iniciativas excepcionais na área de saúde mental corporativa: o Vittude Awards. A ação é voltada para executivos de RH, gestores de saúde corporativa e líderes das maiores empresas do país, que se dedicam a promover o bem-estar dos colaboradores dentro das organizações. A entrega dos prêmios acontecerá no dia 10 de outubro, enquanto a pré-inscrição para participar da premiação está aberta até 15 de setembro.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Agronegócio deve estar atento aos riscos na armazenagem de grãos

É melhor expandir por filiais ou franquias? Saiba o melhor caminho

Primeira startup brasileira voltada para o "finshare" capta R$ 15 milhões