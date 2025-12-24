4 CEOs recomendam os melhores livros para mudar de vida em 2026

Poucas práticas impulsionam tanto a evolução quanto a leitura. O estudo "A Chapter a Day (Uma página por dia)", publicado na Social Science & Medicine, aponta que ler frequentemente ajuda a ter maior longevidade, resultado do chamado "engajamento cognitivo profundo", responsável por manter o cérebro ativo e saudável.

E com a chegada do Ano Novo, aparecem também as resoluções. Para contribuir com esse movimento, reunimos os CEOs de Inspira, KFC, Espaçolaser e Taco Bell Brasil, para compartilhar as obras que ajudaram a ampliar visão estratégica, fortalecer habilidades de liderança e estimular mentalidade de crescimento em suas carreiras:

1. O poder da neurociência

Segundo André Aguiar, CEO da Inspira Rede de Educadores, uma de suas leituras favoritas de 2025 foi o livro "Emocional: A nova neurociência dos afetos", de Leonard Mlodinow - autor também de "O Andar do Bêbado", "Subliminar" e "Elástico", igualmente recomendados pelo executivo.

O livro revela como o cérebro cria respostas químicas que orientam as reações afetivas e emocionais, moldando comportamentos e estratégias de adaptação ao meio em que vivemos.

Para André, compreender esses mecanismos amplia o autoconhecimento, aprofunda a leitura sobre o comportamento humano e fortalece a liderança.

A obra possibilita que líderes reflitam sobre como emoções influenciam decisões, relações e trajetórias e por que desenvolver essa consciência é essencial em ambientes complexos e em constante transformação.

2. Sobre dificuldades e liderança

Para o CEO do KFC Brasil, Otávio Pimentel, liderança não se aprende em discursos motivacionais, mas na tomada de decisões difíceis.

É por isso que "The Hard Thing About the Hard Things", de Ben Horowitz, tornou-se uma de suas principais referências como gestor.

A obra aborda a liderança sem romantização, focando nos momentos mais difíceis da gestão: demissões, crises financeiras, decisões impopulares e a solidão do CEO.

Diferente de livros que oferecem fórmulas prontas, Horowitz mostra que muitas das decisões mais importantes não têm resposta certa — apenas escolhas difíceis com consequências reais.

A obra é construída a partir da experiência prática do autor como fundador e CEO, descrevendo o que ele chama de "hard things": situações em que não existe manual, benchmark ou caminho confortável.

A principal mensagem é que liderança exige resiliência emocional, pragmatismo e coragem para encarar a realidade.

Ser CEO não é sobre glamour ou discursos inspiradores, mas sobre tomar decisões duras, sustentar o time nos momentos críticos e seguir em frente mesmo quando todas as opções parecem ruins.

3. Sobre deixar tudo fluir

Para Magali Leite, CEO da Espaçolaser, maior rede de depilação do mundo, o livro que inspira é o romance "Tudo é Rio", de Carla Madeira.

A obra traz, de forma poética e poderosa, como a vida flui em movimentos imprevisíveis - ora serenos, ora turbulentos -, e como cada pessoa é moldada por suas dores, escolhas e buscas de transformação.

A leitura provoca reflexões profundas sobre perdão, limites emocionais e a complexidade humana, sem oferecer respostas fáceis.

Para ela, essa combinação de sensibilidade e coragem narrativa faz da obra uma referência valiosa para qualquer líder que acredita na evolução contínua, na força das experiências e na capacidade de reconstrução.

4. Sobre quebrar as regras

Uma das leituras que mais influenciou a visão de liderança de Tito Barroso, CEO da Taco Bell no Brasil, foi "A Regra é Não Ter Regras: A Netflix e a Cultura da Reinvenção", de Reed Hastings e Erin Meyer.

Ele afirma que a obra revela de forma direta e provocativa como culturas organizacionais ousadas, baseadas em liberdade com responsabilidade, densidade de talentos e transparência radical, podem impulsionar resultados extraordinários.

Segundo Barroso, os princípios discutidos no livro mostram o poder de líderes que fornecem contexto, não controle, e de equipes maduras capazes de tomar decisões com autonomia.

Isso reforça a importância de construir ambientes de alta performance adaptáveis e inovadores — características essenciais em setores dinâmicos como o de alimentação.

Para o executivo, trata-se de uma referência valiosa para quem busca construir culturas orientadas a pessoas, propósito e resultados de longo prazo.