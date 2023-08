Arredondar o valor das compras gera R$ 5 milhões à educação infantil e combate à fome

Arredondar o valor das compras é um hábito comum para a maioria dos brasileiros. Aproveitando esse princípio, o Movimento Arredondar usa tecnologia para criar novos canais de doação no varejo, estimulando consumidores a arredondarem o valor de suas compras no ato do pagamento, doando os centavos extras para diferentes instituições.

Em parceria com a a ZAMP, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, o Movimento, vem auxiliando 15 ONGs que atuam pela educação e em programas de combate à fome. Juntas, ZAMP e Arredondar, já arrecadaram, em cinco anos, mais de R$ 5 milhões em apoio a essas causas. Apenas no primeiro semestre de 2023, foram arredondados cerca de meio milhão de reais nas lojas das redes.

Como o Movimento Arredondar estimula e capta doações?

Com média de 500 doações por hora, os recursos são arrecadados por meio do arredondamento do valor do pedido, quando os clientes aceitam doar os centavos de troco. O dinheiro então é repassado para as ONGs beneficiadas pelo Movimento, que faz parceria com empresas para criar canais de doação no checkout das compras e fortalecer a sustentabilidade financeira das organizações.

Com a ZAMP, A parceria reforça o compromisso de fortalecer a cultura de assistência e estimular mais pessoas a doar. Foram arrecadados mais de meio milhão de Reais no último semestre, comprovando que um pequeno gesto pode fazer uma enorme diferença quando somada a força do coletivo.

Os valores arrecadados vêm sendo destinados a 15 organizações não governamentais de sete Estados do Brasil, consolidando a ZAMP como uma das parceiras que mais mobilizou microdoações junto com o Movimento Arredondar, por meio da arrecadação obtida no pagamento de refeições nos restaurantes Burger King e Popeyes.

A ZAMP considera importante a cultura de doação no varejo, pois ela cria um círculo virtuoso, gerando maior engajamento tanto da marca com as causas quanto dos clientes que podem ter a satisfação de contribuir de forma voluntária. A resposta tem sido de sucesso com doações constantes nos últimos cinco anos de parceria com o Movimento Arredondar.

Apoiando ONGs voltadas para educação e capacitação

As ONGs apoiadas pela ZAMP , por meio do Movimento Arredondar, já atenderam mais de 150 mil pessoas em projetos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Goiás.

Além trabalhar com ONGs que atuam na área da Educação Infantil, que tem seu dia comemorado em 25 de agosto, o Movimento Arredondar apoia organizações que têm como característica grande multiplicidade de perfis, que envolvem atividades de complemento escolar, acolhimento e atendimento psicológico; organizações que trabalham a dimensão do Advocacy (influenciar a formulação de políticas e a alocação de recursos públicos), apoiando e influenciando a formação de políticas educacionais; e até mesmo organizações que utilizam a educação como ferramenta para inclusão e promoção social.

Um dos exemplos de ONG beneficiada na parceria entre a ZAMP e o Movimento Arredondar que vem realizando relevante papel no desenvolvimento de crianças carentes em Porto Alegre (RS) é a ACOMPAR, que já atendeu mais de três mil famílias. O mesmo ocorre com o CENPEC, da cidade de São Paulo, que promove a educação e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens vulneráveis de todo o Brasil, apoiando professores, gestores e redes públicas de ensino. Já foram mais de 100 mil pessoas impactadas pela ONG.

Outra organização apoiada é o Todos pela Educação, que atua por meio da produção de estudos e promove a mobilização da sociedade e do poder público pela melhoria da Educação Básica pública para todas as crianças e jovens do Brasil. De forma indireta, mais de 40 milhões de alunos das redes públicas no Brasil foram impactados.

Arredondar o valor das compras pode parecer pouco, mas em conjunto com soluções tecnológicas, estratégia, frequência e volume pode fazer toda diferença.

