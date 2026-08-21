Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Rondônia?

Rondônia chega à campanha eleitoral de 2026 com uma disputa que reúne diferentes perfis políticos e projetos para o estado. Entre os nomes que estarão nas urnas estão o senador Marcos Rogério (PL), o ex-prefeito de Cacoal Adaílton Fúria (PSD), o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (União Brasil), além de Expedito Netto (PT), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB).

A lista oficial tem seis candidatos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação para governador acontece em 4 de outubro. Além do governo estadual, os eleitores rondonienses também escolherão presidente da República, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.

A campanha terá como pano de fundo questões que afetam diretamente o cotidiano da população, como acesso à saúde, infraestrutura, segurança pública, educação e saneamento. Para além da disputa eleitoral, o próximo governo terá de definir como avançar nessas áreas e, ao mesmo tempo, aproveitar o potencial econômico de Rondônia.

Quem são os candidatos ao governo de Rondônia?

Hildon Chaves (União Brasil)

Adaílton Fúria (PSD)

Expedito Netto (PT)

Pedro Abib (MDB)

Marcos Rogério (PL)

Samuel Costa (PSB)

Veja quem são e o que dizem os candidatos.

Hildon Chaves (União Brasil)

Hildon Chaves é ex-prefeito de Porto Velho e disputa o governo estadual pela Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas. A candidatura foi oficializada em agosto.

Na campanha, a proposta apresentada parte de uma agenda voltada para saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, agricultura, geração de emprego e renda. Durante a pré-campanha, a equipe percorreu municípios do interior para coletar demandas que deveriam integrar o plano de governo.

Entre os temas destacados está a saúde pública. Hildon Chaves defende mudanças na estrutura de atendimento de urgência e emergência e apresenta a conclusão do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia como uma das prioridades.

Na infraestrutura, a campanha também anunciou a intenção de incluir a pavimentação da RO-205, entre Machadinho do Oeste e Cujubim, no plano de governo. O trecho possui cerca de 80 quilômetros.

Adaílton Fúria (PSD)

Adaílton Fúria é ex-prefeito de Cacoal e concorre ao governo pelo PSD. O candidato também já havia disputado o cargo em 2022.

A campanha apresenta uma agenda voltada ao desenvolvimento econômico, fortalecimento do agronegócio, segurança pública e redução da burocracia.

O setor produtivo e a formação profissional também aparecem entre os temas defendidos durante a campanha.

Em agosto, a campanha apresentou o plano de governo à Justiça Eleitoral depois de uma pendência inicial no pedido de registro.

O Tribunal Regional Eleitoral havia determinado a apresentação do documento, exigência prevista na legislação eleitoral.

A candidatura também tem defendido uma agenda de desenvolvimento industrial e qualificação profissional, com aproximação entre governo e setor produtivo.

Expedito Netto (PT)

Expedito Netto é ex-deputado federal e concorre pelo PT. A candidatura apresenta como principais bandeiras a ampliação da educação em tempo integral, a realização de concursos públicos, a valorização dos servidores e a regionalização dos serviços de saúde.

Na segurança pública, a proposta inclui o reforço do efetivo policial por meio de concursos e o fortalecimento da estrutura de atendimento no interior.

Na economia, a campanha defende o incentivo à agricultura familiar e ao cooperativismo, além de políticas para agregar valor à produção de Rondônia e ampliar o turismo sustentável.

A saúde regionalizada aparece como uma das principais propostas, com a intenção de ampliar a estrutura hospitalar fora da capital e facilitar o acesso aos serviços especializados.

Pedro Abib (MDB)

Pedro Abib é empresário do setor educacional, professor e pesquisador. A candidatura pelo MDB apresenta uma proposta baseada em planejamento, inovação, desenvolvimento econômico e fortalecimento das políticas públicas.

O plano preliminar "Caminhos para Rondônia", elaborado pela Fundação Ulysses Guimarães, foi apresentado durante a pré-campanha e propôs uma agenda voltada às vocações econômicas do estado e ao desenvolvimento social.

Entre as propostas apresentadas por Abib estão a industrialização da produção local, a agregação de valor às commodities, o estímulo à tecnologia e à inovação e uma gestão pública orientada por dados. Saúde e educação também aparecem como áreas prioritárias.

A candidatura defende ainda uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, com maior integração entre setor produtivo, educação, ciência e tecnologia.

Marcos Rogério (PL)

Marcos Rogério é senador por Rondônia e foi lançado pelo PL como candidato ao governo estadual. A candidatura apresentou em agosto o Plano de Governo 2027-2030, estruturado em dez eixos e 228 projetos.

O documento estabelece metas anuais, responsáveis pelas ações e fontes de recursos. A proposta também prevê acompanhamento periódico dos resultados e divulgação pública da execução das metas.

Entre as principais áreas estão saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, gestão pública e desenvolvimento econômico.

Na saúde, o plano prevê medidas para reduzir filas e ampliar o atendimento. Na infraestrutura, a proposta estabelece como meta elevar a parcela das rodovias estaduais asfaltadas de 26% para 45% até 2030.

A segurança pública também ocupa espaço relevante, com propostas relacionadas à recomposição de efetivos, inteligência e integração das forças de segurança.

Samuel Costa (PSB)

Samuel Costa é candidato pelo PSB e apresentou plano de governo ao solicitar o registro da candidatura.

Entre as propostas divulgadas está a implantação de 100 escolas de tempo integral durante os quatro anos de eventual mandato. A candidatura também defende a criação da Universidade Estadual de Rondônia.

Na saúde, uma das principais propostas é a construção de um novo Hospital João Paulo II, em Porto Velho, com a intenção de ampliar a estrutura de urgência e emergência da capital.

Durante a pré-campanha, Samuel Costa também defendeu a ampliação da oferta de creches e medidas de proteção às mulheres, incluindo o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha e a criação de Delegacias Especializadas da Mulher com atendimento 24 horas.

Quais os principais desafios para o governo do estado de Rondônia?

O estado tem demandas desafiadoras para quem for assumir a cadeira de governador. Entenda os principais pontos que devem ser abordados por cada um deles durante o período de campanha eleitoral:

Saneamento básico

O saneamento é um dos principais gargalos estruturais de Rondônia.

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) citados em documento da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia mostram que apenas 12,46% da população do estado era atendida por coleta de esgoto em 2024. Considerando a parcela da população efetivamente atendida por coleta e tratamento, o índice era de 8,99%.

O mesmo levantamento aponta perdas de 59,81% na distribuição de água. O cenário coloca a expansão da rede de água e esgoto entre os principais desafios para a próxima gestão.

O governo estadual informa que obras de saneamento em andamento somam mais de R$ 574 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e contrapartida estadual.

Saúde

A distribuição dos serviços de saúde pelo território estadual é outro desafio.

Documento técnico do governo de Rondônia aponta dificuldades de acesso aos serviços especializados em comunidades rurais e isoladas, além de problemas relacionados à distância, transporte, falta de profissionais e desigualdade regional.

O documento também cita a necessidade de ampliar a infraestrutura, melhorar a integração entre os níveis de atendimento e reduzir as desigualdades na distribuição dos serviços de saúde.

A questão é especialmente relevante para um estado com população distribuída por municípios distantes entre si e grandes áreas rurais.

Infraestrutura e logística

A infraestrutura rodoviária tem impacto direto sobre a mobilidade da população e o escoamento da produção agropecuária.

A BR-364 é o principal eixo rodoviário de Rondônia. O trecho entre Porto Velho e Vilhena possui 686,7 quilômetros e passou por concessão com previsão de investimentos de R$ 6,35 bilhões.

Além da rodovia federal, o governo estadual mantém uma agenda de recuperação de estradas estaduais. A RO-493, por exemplo, recebeu obras de recuperação em um trecho de 71 quilômetros para melhorar o tráfego e facilitar o escoamento da produção agrícola e pecuária.

Para a próxima gestão, o desafio será conciliar a manutenção da malha estadual com a integração às obras e investimentos federais.

Educação

A educação também aparece entre as áreas centrais da disputa.

Segundo balanço divulgado pelo Governo de Rondônia, mais de R$ 3,6 bilhões foram investidos na educação estadual entre 2019 e 2024, em áreas como infraestrutura, tecnologia, formação de professores, equipamentos e valorização dos profissionais.

Para 2025, o governo estadual projetou investimentos superiores a R$ 2,9 bilhões na área. O planejamento incluía novas salas de aula, reformas de escolas, acessibilidade, segurança e expansão do uso de energia solar.

O desafio para o próximo governo será manter os investimentos e transformar a infraestrutura em melhoria contínua dos indicadores de aprendizagem.

Segurança pública

A segurança pública também deverá ocupar espaço importante na agenda estadual.

O planejamento do governo de Rondônia para 2026 prevê investimentos em tecnologia, renovação de equipamentos e fortalecimento das forças de segurança.

A próxima administração terá de definir como ampliar a capacidade de prevenção e investigação, especialmente diante das diferenças entre a capital e os municípios do interior.

Desenvolvimento econômico

Rondônia possui uma economia fortemente ligada ao agronegócio, à pecuária e à produção de commodities. Ao mesmo tempo, candidatos de diferentes correntes têm colocado a industrialização, a tecnologia e a agregação de valor à produção entre as propostas para os próximos anos.

A logística é parte central desse desafio. O governo federal anunciou mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos no Quadrante Rondon, dentro do Programa Rotas de Integração Sul-Americana. O pacote inclui a construção da ponte binacional sobre o Rio Mamoré, que ligará Guajará-Mirim (RO) a Guayaramerín, na Bolívia, além de obras de recuperação da BR-364 no Acre.

A combinação entre infraestrutura, produção, industrialização e acesso a mercados pode definir parte importante da agenda econômica do próximo governo.