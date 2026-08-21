The Town anuncia datas da edição de 2027 em São Paulo

O The Town voltará ao Autódromo de Interlagos nos dias 4, 5, 6, 11 e 12 de setembro de 2027, quando realizará sua terceira edição em São Paulo. As datas foram divulgadas nesta sexta-feira, 21 de agosto, após uma reunião entre o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e Ronaldo Pereira, Co-CEO da Rock World e CEO do festival.

O encontro também contou com Ricardo Acto, COO do The Town; Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World; Flavio Freire, secretário especial de comunicação; Fábio Lepique, secretário municipal em exercício; Cibele Molina, secretária municipal de planejamento e eficiência; e Vítor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito.

Nas edições de 2023 e 2025, o festival recebeu, ao todo, 925 mil pessoas e movimentou mais de R$ 4,1 bilhões na economia de São Paulo, segundo dados divulgados pela organização. O evento estreou em 2023 e voltou ao Autódromo de Interlagos dois anos depois.

A confirmação das datas inicia o calendário da próxima edição, ainda sem atrações anunciadas. Roberto Medina, presidente da Rock World e criador do The Town, afirmou que a organização entra em uma contagem regressiva para 2027 e que o planejamento incorpora experiências das duas primeiras edições.

Ronaldo Pereira relacionou o anúncio à continuidade da parceria entre o festival e a cidade de São Paulo. Segundo o executivo, a organização pretende usar o período até 2027 para preparar a próxima edição e manter o trabalho conjunto com a administração municipal.

Durante a reunião, Ricardo Nunes citou apresentações realizadas nas edições anteriores, entre elas o show de Bruno Mars, que incluiu a música “Evidências” no repertório. O prefeito também afirmou que a administração municipal pretende associar São Paulo ao setor de entretenimento e citou os resultados econômicos do evento.

Festival movimentou R$ 2,2 bilhões em São Paulo em 2025

Na edição de 2025, o The Town movimentou R$ 2,2 bilhões na economia da cidade e gerou 26,3 mil postos de trabalho, de acordo com números apresentados pela organização. Foram cinco dias de programação, com 14 horas de atividades por dia no Autódromo de Interlagos.

Os dados divulgados pelo festival apontam que o consumo na capital paulista durante o período cresceu 21% na comparação com a edição de 2023. O transporte ferroviário levou 182 mil pessoas ao evento, enquanto as reservas feitas pelo Airbnb, plataforma de hospedagem por temporada, registraram aumento de 240% durante o período do festival.

Na estreia, em 2023, o impacto econômico informado pela organização foi de R$ 1,9 bilhão, com mais de 23,4 mil empregos gerados. A comunicação relacionada à primeira edição alcançou 145 milhões de pessoas.

Com a confirmação para setembro de 2027, o The Town manterá o intervalo de dois anos entre suas edições. A programação, os artistas e as informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgados.