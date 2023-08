FiSA 2023 registra crescimento de 80% no número de empresas expositoras

A 25ª edição da Food ingredients South America (FiSA), que aconteceu de 8 a 10 de agosto, em São Paulo, teve como destaque ingredientes naturais e funcionais, além da sustentabilidade aplicada à inovação. Passaram pelo pavilhão cerca de 10 mil profissionais da indústria, especialmente dos setores de pesquisa e desenvolvimento e marketing, com o objetivo de conhecer as tendências apresentadas e buscar inspirações para o desenvolvimento de novos produtos no futuro. A grandiosidade do evento também se refletiu no número de empresas expositoras, que este ano cresceu 80% na comparação com o ano anterior, ampliando seu mix de soluções através de muitas empresas que participaram pela primeira vez nessa edição. Foram 204 expositores, que representaram 800 marcas nacionais e internacionais, com a presença dos grandes players do setor.

“Estamos extremamente satisfeitos com o encerramento bem-sucedido desta edição. Recebemos um grande volume de profissionais diretamente envolvidos no processo de decisão para inovação e desenvolvimento de produtos ao longo dos três dias, e podemos afirmar que foi uma jornada repleta de aprendizado, conexões valiosas e oportunidades de negócios para os profissionais do setor de ingredientes para alimentos e bebidas”, afirma Diane Coelho, gerente da FiSA.

Construindo o sabor do amanhã

Uma novidade marcou esta edição da FiSA: o Innovation Hub, um espaço integrado e exclusivo que reuniu as tradicionais atrações de conteúdo, networking e experiência, além de trazer projetos inéditos. “O Innovation Hub desempenhou um papel fundamental. Ao dar espaço para esses empreendedores e suas ideias inovadoras, a FiSA reforça seu compromisso em promover a diversidade e a criatividade no setor de ingredientes alimentícios”, diz Diane.

Dentro do hub, uma das atrações mais elogiadas foi o Tasting Experience, um espaço de degustação aberto a todos os visitantes, que tiveram a oportunidade de explorar e saborear uma variedade de produtos que representam as mais recentes tendências, lançamentos e novidades do mercado.

No Plant Based Experience, produtos que ainda nem chegaram às prateleiras dos supermercados surpreenderam os visitantes. Manteiga vegana feita com óleo de babaçu, brownie preparado com castanha-do-brasil quebrada, chocolate com extrato de laranja moro, whey protein combinado com eletrólitos, balas com colágeno, “pão de feijo” 100% à base de plantas (entre elas feijão e ervilha), leite vegetal com chá verde em pó, entre outros itens, mostraram a crescente valorização de produtos saudáveis e nutritivos pelo consumidor.

Ainda dentro do hub, o Innovation Tour também foi responsável por momentos importantes para a FiSA 2023. Comandado por Augusto Ichisato, diretor da Food Brasil – comunidade que tem a missão de conectar a indústria de alimentos através de empresas, profissionais, universidades e o consumidor final – as visitas guiadas se basearam em três pilares: Food Ingredients, Health Ingredients e o Natural Ingredients.

“Em cada um dos dias tentamos explorar um dos diferentes pilares. Quando a gente olha para produtos e ingredientes naturais, isso é uma tendência muito forte, principalmente no mercado americano, que é referência. Olhando para a feira, tivemos muitas empresas que trouxeram essa linha de produtos”, afirma Ichisiato.

Sustentabilidade como pilar central

A Fi South America ampliou seu compromisso com os pilares do ESG este ano, com iniciativas sustentáveis que foram desde o operacional no pavilhão até os temas escolhidos para o congresso, contribuindo com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

No pavilhão, os 6.500m² de carpete do evento se transformaram em ação solidária e parte do valor que seria gasto com essa compra foi doado ao projeto social Padaria Escola Tiãozinho, que oferece capacitação profissional à população carente, ajudando na inserção no mercado de trabalho. Outro destaque foi o Prêmio Estande Sustentável, que reconheceu e celebrou os esforços das empresas expositoras em direção à adoção de práticas mais eco-friendly, promovendo um ambiente de conscientização e ação em prol da preservação ambiental.

Além disso, o Summit Future of Nutrition trouxe à tona discussões sobre a importância de um olhar sustentável ao longo de toda a cadeia de alimentos, ressaltando a interligação entre nutrição e preservação das florestas. Os painéis enriqueceram o entendimento sobre os superalimentos amazônicos e a busca por alternativas sustentáveis na produção de colágeno.

Outra atração da FiSA 2023 na área da sustentabilidade foi o espaço Azelis Vogler, realizado em conjunto com AAK, Kerry, Innophos e Givaudan. Régis Inácio, gerente de Marketing da Azelis Vogler, reforçou o alinhamento entre promover o espaço e a busca da empresa por negócios de impacto positivo para a agenda ESG.

Protagonismo feminino marcou seminário

A sororidade não costuma ser muito associada a ambientes corporativos de grandes empresas. Por isso, três altas executivas de gigantes que atuam no Brasil estiveram no Fi South America (FiSA) 2023 sob mediação da cofundadora do Movimento “Uma Sobe e Puxa a Outra”, Eliana Cassandre, debatendo a construção de uma cultura organizacional voltada ao cuidado, seja com as pessoas ou o planeta.

Carolina Riotto, diretora de Marketing da Unilever; Vivian Novaes, diretora de Marketing da Danone; e Michele Salles, Diretora de Diversidade, Equidade, Inclusão e Saúde Mental da Ambev sentaram juntas à mesa com Eliana como parte do Women’s Networking Breakfast, na manhã do dia 9/8, trazendo uma programação toda voltada para o protagonismo feminino na indústria de alimentos e bebidas.

Um espaço para falar de regulação

FiSA e Regularium organizam o segundo Spot Regulatório BrainBOX by Regularium, para auxiliar as indústrias na aprovação de novos ingredientes na lista positiva da Anvisa. Para Julia Coutinho, especialista em regulatório de alimentos, ingredientes e bebidas, sócia e fundadora da Regularium, a atração é uma tendência que veio para ficar.

“É um espaço onde os profissionais interessados em aprender mais, em vivenciar mais sobre a área regulatória, se encontram. Neste ano trouxemos assuntos de grande relevância como a Consulta Pública nº 1.158 de 2023, da Anvisa, que está revendo o fluxo regulatório para aprovação de novos ingredientes, e a questão-chave do ano, que é o estudo de estabilidade em suplementos alimentares. Esses profissionais se reuniram, debateram, questionaram, tiveram suas perguntas respondidas e ficamos com a promessa de voltar ano que vem”, declara Julia.

Plataforma de conexão anual da indústria

A Food ingredients South America vai além do evento presencial. A plataforma de inovação da indústria alimentícia latino-americana também oferece uma série de eventos digitais de conteúdo para conectar líderes e gerar negócios. As conexões realizadas nesse encontro são responsáveis pelo desenvolvimento de produtos que fazem parte da transformação da vida de milhares de consumidores no mundo.

