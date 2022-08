Raízs, foodtech de orgânicos, completa seis anos e comemora com descontos

A Raízs, foodtech de orgânicos e saudáveis, está completando seis anos e comemora com uma coleção de itens selecionados e com descontos no site. Todos os produtos artesanais, saudáveis, orgânicos e produzidos por pequenos agricultores estarão com preços especiais até o dia 31 do mesmo mês.

Com o propósito de conectar o campo a casa dos clientes na cidade, a foodtech trabalha com mais de 900 famílias de pequenos agricultores na produção de alimentos sem adição de químicos e visa manter o vínculo duradouro com elas, fazendo um trabalho diferente dos grandes supermercados tradicionais.

A foodtech vem ampliando seu portfólio com produtos de marca própria, como pães, queijos, sopas e entre muitas outras variedades. Todo o crescimento também é focado nos pequenos produtores, que destinam parte do faturamento ao Fundo do Pequeno Produtor Raízs, gerido coletivamente pelos próprios agricultores.

A importância dos pequenos agricultores para a empresa vai além do negócio, para a Raízs, esses profissionais não são apenas números, mas sim histórias. A startup faz do pequeno produtor o centro de toda a cadeia, estabelecendo uma real conexão entre a startup e esses fornecedores.

“Queremos valorizar esse agricultor oferecendo todo o suporte que ele precisa até o alimento chegar à mesa do consumidor — desde o acompanhamento técnico do plantio e colheita, até a comercialização dos seus itens por um preço justo”, declara o CEO e fundador da Raízs, Tomás Abrahão.

Com uma visão inovadora de assinaturas de cestas personalizadas, investimento em tecnologia para manter a logística funcionando e um relacionamento próximo com toda a cadeia de produção dos alimentos, a foodtech conta com mais de 40 mil clientes em sua base. Atendendo-os na Grande São Paulo, Guarulhos, Alphaville, região do ABC, Grande Campinas, Santos, Bertioga e Litoral Norte de São Paulo.

“A Raízs nasceu para transformar a cadeia de alimentos no Brasil. Oferecemos remuneração justa ao pequeno produtor, vendemos alimentos em média 20% mais baratos que os supermercados, conectamos as pessoas a uma alimentação mais saudável e diminuímos o impacto ambiental. Queremos continuar acelerando a transformação da cadeia de alimentos, trazendo opções de alimentos saudáveis da maior variedade possível”.

