Margem Equatorial: Petrobras aposta em investimentos bilionários para repor reservas

A Petrobras confirmou a presença de petróleo no poço exploratório Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros do litoral do Amapá. O anúncio, feito na segunda-feira, 17, representa um avanço para a exploração da Margem Equatorial, área considerada estratégica pela estatal para ampliar e repor as reservas brasileiras.

O poço está em uma lâmina d’água de 2.886 metros. Apesar da confirmação da presença de petróleo, a Petrobras ainda não sabe quanto existe no reservatório e nem se a descoberta será economicamente viável. A perfuração deve avançar por mais 15 a 20 dias, quando serão obtidas informações para avaliar o tamanho e a produtividade da área.

Estratégia e planejamento

O principal impacto da descoberta está na estratégia de longo prazo da Petrobras. A empresa vê a Margem Equatorial como uma possível fonte de novas reservas diante da expectativa de redução da produção do pré-sal a partir da próxima década. O plano de negócios 2026-2030 prevê US$ 2,5 bilhões em investimentos na Margem Equatorial e 15 novos poços.

Caso novas descobertas sejam confirmadas e a produção seja considerada viável, a Petrobras estima que a extração comercial na região poderá começar em aproximadamente seis a sete anos. Até lá, serão necessários estudos, novos poços, definição das reservas, investimentos em infraestrutura e novas etapas de licenciamento.

A companhia também pretende ampliar a campanha exploratória no Amapá. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) analisa informações complementares apresentadas pela Petrobras para a perfuração de outros três poços no bloco FZA-M-59.

Impacto

Uma eventual produção em larga escala poderá gerar royalties, impostos e investimentos em infraestrutura, além de movimentar setores como logística, serviços e mão de obra especializada. O Amapá é apontado pelo governo como um dos estados que poderão se beneficiar da atividade. Ainda não é possível calcular o impacto financeiro da descoberta. O volume de petróleo, a produtividade dos reservatórios, os custos de produção e o preço internacional da commodity serão determinantes para definir o potencial de arrecadação.

Licenciamento ambiental e próximos passos

A expansão da exploração mantém no centro do debate os riscos ambientais em uma região próxima à foz do Rio Amazonas e a ecossistemas sensíveis. O histórico recente também aumenta a pressão sobre a Petrobras: em janeiro, houve vazamento de fluido de perfuração durante operações no mesmo bloco, episódio que resultou em multa do Ibama.

A estatal afirma ter reforçado os protocolos de segurança e destaca equipamentos como o BOP, que é um sistema de prevenção de explosões, além de planos de emergência para responder a eventuais acidentes.

A visita do presidente Lula ao navio-sonda responsável pela operação reforçou o caráter estratégico atribuído pelo governo à descoberta. Lula comparou a expectativa em torno da Margem Equatorial à descoberta do pré-sal e defendeu a exploração de petróleo paralelamente à expansão de fontes renováveis e biocombustíveis.

A confirmação do petróleo é só a etapa inicial: a Petrobras ainda precisa delimitar a descoberta, avaliar a viabilidade econômica e obter licenças ambientais. Por enquanto, a Margem Equatorial representa uma nova aposta para garantir reservas futuras ao Brasil. O tamanho da riqueza e seu impacto econômico, porém, ainda dependem das próximas perfurações e avaliações técnicas.