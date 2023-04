Alelo lança novo ciclo do programa de inovação aberta

A Alelo, especialista em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos, lançou, agora no mês de março, mais um ciclo do programa de inovação aberta: o Lab Conexão Startup, criado para fortalecer ainda mais a frente de Inovação Aberta da empresa. Essa é a segunda edição da iniciativa da Alelo voltada para o mercado de startups, que recebeu mais de 53 startups para avaliação.

No ano passado, o programa contou com 66 startups avaliadas, pitch day com 12 delas, 5 imersões e 4 projetos pilotos, na área de Gente, Lab e Estabelecimentos Comerciais. Já em 2023, o programa, em parceria com a consultoria de Inovação, Innoscience, chega totalmente repaginado, além de um novo nome, conta agora com uma nova identidade visual e está dividido em seis fases: Estratégia, Scouting, Filtro, Imersão, Piloto e Avaliação.

Toda a ideia está estruturada para contribuir com o crescimento da Alelo por meio de inovações no negócio atual, priorizando soluções para os desafios mapeados.

Para o próximo semestre, está previsto o início do terceiro ciclo, com três novos desafios para o mercado, que serão definidos em uma nova fase de estratégia com os times da Alelo.

Para Márcio Alencar, Diretor de Estratégia Digital, Marketing e Negócios da Alelo, esse é o momento de criar trocas que beneficiem os negócios. “O programa de inovação da Alelo nos permite descobrir novas parcerias que possuam sinergia com a empresa e que nortearão atender as necessidades identificadas. Poder contar com as startups para evoluir os nossos serviços é algo que já está no DNA da Alelo, e seguiremos focando cada vez mais em melhorar a qualidade das soluções que desenvolvemos”, afirma ele.

As startups selecionadas para pilotos poderão, ao final do programa, ser contratadas como fornecedoras ou parceiras da empresa, de forma remunerada e terão sua solução aplicada a um universo de 1 milhão estabelecimentos conveniados, mais de 150 mil clientes de RHs e alcance de 10 milhões de usuários.

Para saber mais sobre o projeto, acesse o site.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também:

Como os totens de autoatendimento impactam o segmento de food service

Com alto investimento em tecnologia, plataforma de viagem completa 12 anos

Verity anuncia aquisição da Neurona para ampliar Design Driven Innovation