Docket auxilia na liberação de R$ 50 bi em operações no Brasil

Com sete anos recém completados, a Docket, startup brasileira referência no país na otimização de operações de busca, pré-análise e gestão de mais de 200 tipos de documentos para grandes empresas junto a cartórios e órgãos públicos, já auxiliou na liberação de R$ 50 bilhões em operações no país envolvendo, por exemplo, financiamento imobiliário e crédito agrícola.

Por meio de plataforma própria e soluções inovadoras, a scale-up vem revolucionando todo o mercado que depende de documentação pública, garantindo maior eficiência operacional e velocidade para as empresas em processos de liberação de crédito e licenças. Para este ano, inclusive, prevê aumentar em 50% a receita ante 2022. A estimativa arrojada está atrelada ao crescimento contínuo, ano após ano, do número de clientes nos mais de 40 segmentos da economia que atende, incluindo agronegócio, mercado imobiliário e bancário, energia, telecom, indústria, varejo, entre outros.

Diante do impacto da empresa no mercado nos últimos três anos – mesmo durante e após a pandemia de Covid-19, quando muitas empresas se viram cortando ou diminuindo consideravelmente gastos e aplicações –, investidores voltaram os olhos e os bolsos para a startup. Desde 2020, ela já recebeu mais de R$ 144 milhões em investimentos.

O cofundador e CEO, Pedro Roso, garante que grande parte do sucesso que a empresa de tecnologia vem alcançando tem relação com a necessidade do próprio mercado na totalidade, que ansiava pela agilidade nos processos que envolvem documentos no país. “Antes da Docket, a emissão de determinadas certidões para empresas, por exemplo, poderia levar meses. Depois da Docket, é possível obtê-las em questão de dias”.

Atualmente, a startup oferece três produtos que promovem gestão eficiente e centralizada de documentos:

Shopping de documentos

Tecnologia que permite centralizar a busca, gestão e pré-análise de mais de 200 tipos de documentos em todo o país, com um software que contribui para um aumento de até 80% na agilidade de operações que demandam documentos.

R.E.A

Inteligência Artificial da Docket, capaz de realizar a pré-análise de matrículas de imóveis em menos de 1 minuto, identificando pendências com assertividade de até 93%. Com o auxílio desta IA, as empresas podem economizar até 2 horas por dia no trabalho das equipes de backoffice;

Alvarás e Licenças

Ferramenta para gestão automatizada de alvarás, licenças e demais documentos regulatórios, contribuindo para economia de tempo e de custos com etapas operacionais do negócio, além de evitar multas e até interdições.

O próprio executivo relembra que o mote para a criação da legaltech, em 2016, surgiu de uma ‘dor’ semelhante de um dos founders, que atuava na área jurídica. “Sabíamos que a tecnologia poderia solucionar esse problema. Foi então que surgiu a ideia de criar um MVP e colocar o produto no ar, mesmo sem investimento nenhum no primeiro ano”.

Além de Roso, fazem parte do time de fundadores da Docket Rodrigo Lopes, CTO, e Flavio Castaldi, vice-presidente de Operações. O trio lidera atualmente um time de mais de 250 colaboradores, que compõem uma empresa de tecnologia capaz de transformar a jornada de toda a esteira burocrática das operações diretamente relacionadas à liberação de crédito que envolvem documentos, facilitando a excelência operacional e gerando escalabilidade para as empresas.

