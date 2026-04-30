Opinião: baixo turnover é o novo selo de qualidade das empresas 

Por Jorge Tavares de Almeida*

No cenário atual, o Brasil ostenta um dado alarmante: lideramos os índices globais de rotatividade, com uma média de turnover que atinge 56% ao ano.

Enquanto grande parte do mercado se perde em custos de substituição e na perda do capital intelectual, empresas que mantêm índices de retenção saudáveis precisam, mais do que nunca, valorizar que a eficiência de quem domina a operação é sim uma vantagem competitiva mensurável.

O impacto do capital intelectual na eficiência

O crescimento sustentável não depende de planos de carreira genéricos ou de administração de cargos, mas sim da construção de um RH com olhar humanizado, focado na gestão de pessoas.

A retenção de longo prazo só ocorre quando a organização entende que o plano de carreira deve funcionar como uma plataforma de ascensão.

Transformando perfis operacionais em liderança

No setor de serviços e segurança, por exemplo, o desafio é transformar o perfil operacional em liderança tática. Oferecer uma trilha clara, para transformar o vigilante de hoje no gestor de operações de amanhã.

A retenção do talento é fruto da visão de que o teto da posição atual deve ser apenas o ponto de partida para a próxima.

Educação corporativa e democratização da gestão

A criação de ecossistemas internos de aprendizado apresenta metas possíveis de serem alcançadas. A implementação de grupos de desenvolvimento com jornadas personalizadas permite que a empresa direcione o aprendizado técnico e comportamental, de soft skills, conforme as necessidades reais do negócio.

Quando oferecemos cursos de idiomas e competências de gestão para quem está na linha de frente, estamos promovendo uma democratização da alta gestão.

Esse movimento qualifica o serviço e edifica uma cultura de pertencimento e saúde organizacional.

A longevidade da equipe como selo de qualidade

O colaborador com "décadas de casa" detém o conhecimento tático, a confiança do cliente e a capacidade de mentoria para os menos experientes, e se consolida como um pilar fundamental capaz de refletir na excelência da companhia. A baixa rotatividade é, portanto, um redutor de riscos operacionais.

Reter talentos é oferecer motivos para ficar. O verdadeiro diferencial não é quem contrata mais e mais rápido, mas quem constrói um ambiente onde o colaborador não sinta a necessidade de olhar para fora.

A longevidade da equipe é o selo máximo de qualidade de uma governança voltada para pessoas e resultados.

*Jorge Tavares de Almeida é Diretor de Gente e Gestão & Jurídico do Grupo Protege.