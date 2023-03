Verity anuncia aquisição da Neurona para ampliar Design Driven Innovation

A Verity, aceleradora de soluções digitais, anuncia a aquisição da Neurona, estúdio criativo de design que cria experiências para marcas e interfaces digitais. A combinação das empresas visa ampliar a carteira de clientes, além de oferecer novas soluções de branding, UX (User Experience), UI (User Interface), CX (Customer Experience) e identidade de marca para o mercado digital.

Há 14 anos atuando como um estúdio criativo para médias e grandes empresas do Brasil, além de EUA, Canadá e Colômbia, a missão da Neurona é estimular que as companhias sejam mais criativas e inteligentes na gestão de suas marcas e ajudá-las a projetar interfaces digitais que resultam em um impacto positivo em seus negócios.

Daniel Faulin, atual CXO e um dos fundadores da Neurona, explica que a fusão permitirá uma ampliação no leque de soluções criativas e melhoria na experiência em cada novo projeto. “Iremos fazer parte de uma empresa com valores e propósitos similares aos nossos, e que juntos iremos nos tornar mais fortes, focar no crescimento constante e elevar nossa entrega para gerar ainda mais valor para nossos clientes. Importante destacar que a nossa parceria já começou há muito tempo e agora resolvemos unir forças, demonstrando que a combinação e o valor agregado dos nossos serviços serão um diferencial para as marcas”, declara.

A sinergia entre as empresas vai oferecer uma jornada mais rica na criação de produtos digitais, desde a estratégia, passando por design e delivery, com uma oferta end to end, priorizando entrega de valor.

“A relação com a Verity vai além da união de serviços, traz também toda a visão estratégica e conhecimento de mercado, reputação em diversos projetos, cultura fascinante e acesso a profissionais C-Level de grandes empresas nacionais e internacionais, que vai entregar ainda mais valor, governança e diferenciais aos nossos colaboradores e clientes”, diz Thales Fuzetti, também fundador da Neurona e Diretor de Negócios.

O CEO da Verity, Alexandro Barsi, considera que a aquisição é um passo extremamente estratégico para o momento atual da empresa, com a ampliação e consolidação do seu portfólio de soluções digitais, especialmente em Design Driven e criatividade. “Como conselheiro, conheci todo o potencial da Neurona e vislumbrei que faria todo sentido estarmos juntos, do mesmo lado, na aceleração digital dos nossos clientes, bem como oferecer transformação digital para os clientes Neurona, que tem na carteira empresas como: Farmacêuticas, Cosméticos, Químicas e Serviços. A criatividade entregue pela Neurona transforma produtos simples em verdadeiras experiências marcantes”, afirma Barsi.

