Como os totens de autoatendimento impactam o segmento de food service

Por Lucas Roberto*

Diante do surgimento de cada vez mais recursos tecnológicos e das mudanças de comportamento do cliente, que se torna mais protagonista de seu consumo, abrir um negócio exige constante atualização às tendências do mercado. É preciso pensar em soluções criativas para a retenção do consumidor e, claro, para aumentar a receita.

Em cinemas e aeroportos, os totens de autoatendimento já ganharam os consumidores e agilizaram os processos. A tecnologia que possibilita a compra de ingressos e realização de check-ins para viagens diretamente pelo consumidor também vem se tornando uma tendência no segmento de food service nos últimos meses.

De acordo com um estudo da Croma Marketing Solutions, 60,4% dos brasileiros pretendem utilizar a tecnologia de autoatendimento para realizar uma compra nos próximos anos. Com consumidores cada vez mais independentes, as plataformas contribuem não apenas para a melhoria da experiência do consumidor como também para incrementar o faturamento de forma criativa.

A solução ainda possibilita uma visualização mais intuitiva do cardápio, permitindo que o cliente tenha acesso às opções com agilidade, o que aumenta sua autonomia durante todo o processo. Neste caso, ainda é possível criar uma jornada personalizada e que converse com a linguagem da marca, ampliando ainda mais a conexão com seu cliente.

Outro benefício é a rapidez na entrega dos pratos, já que o sistema envia os pedidos diretamente à equipe da cozinha para que o seu preparo seja iniciado. A tecnologia também evita erros cometidos por atendentes, como um detalhe a mais ou a menos no pedido, que pode ser facilmente esquecido durante o repasse aos cozinheiros. Os totens de autoatendimento também contribuem para a redução de filas em um estabelecimento, evitando a sobecarga dos atendentes, caso o restaurante esteja cheio.

A tecnologia de autoatendimento ainda reduz custos no estabelecimento. Diante de todas as funções desempenhadas pelos totens, os gestores economizam em contratações de atendentes, além de diminuírem o investimento em material impresso, como cardápios e comandas de papel.

Com a chegada da era digital, a inovação passou a ser fundamental e, cada dia mais, esse modelo se torna realidade. Com a estratégia certa, o autoatendimento pode ser uma ferramenta essencial para garantir resultados de vendas mais expressivos, bem como para fidelizar o consumidor. Longe de ser um modismo, acompanhar o mercado é questão de inteligência comercial.

*Lucas Roberto é head de marketing do IFB

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também:

As novas fronteiras de atuação do CFO

Projeto do Alicerce Educação desenvolve a base educacional de 60 mulheres

Já é hora de iniciar a cultura do reaproveitamento nas escolas