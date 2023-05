3 Palavrinhas comemora dez anos no top five dos canais infantis do YouTube

Neste mês, o 3 Palavrinhas, um dos maiores canais infantis do YouTube – o quarto mais assistido em 2022 – completa dez anos. Desde a sua fundação, o 3 Palavrinhas se posiciona como um canal que tem a missão de transmitir valores familiares para as crianças, sendo mais uma ferramenta a auxiliar os pais na educação dos filhos.

Nessa primeira década, o canal se consolidou entre os principais do YouTube para o público infantil, sendo um dos mais assistidos da plataforma. Atualmente, possui uma das maiores audiências do segmento, com mais de 200 milhões de visualizações por mês e é o maior canal cristão infantil do Brasil. Somam-se a esse número mais de 8 milhões de inscritos, 12 milhões de espectadores únicos mensais e mais de 7 bilhões de visualizações acumuladas.

“O 3 Palavrinhas nasceu em 2013, quando cantávamos músicas para a hora do banho do nosso filho e sentimos que outros pais poderiam ter o mesmo desejo de acessar, de maneira simples, canções que fizeram parte da sua infância para apresentá-las às crianças”, diz Samuel Mizrahy, idealizador do canal 3 Palavrinhas.

3 Palavrinhas além do YouTube?

Para atender à legião de fãs, que cresce a cada ano, a Oinc Filmes, detentora do 3 Palavrinhas, definiu um objetivo ousado e robusto de tornar a marca uma das maiores do universo infantil do Brasil. Para isso, o modelo de negócios se dividiu em três pilares: distribuição digital do conteúdo, show business e licenciamento de marca.

“Temos o desafio de transformar a Oinc Filmes na ‘Pixar brasileira’”, brinca Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, ao citar um dos maiores estúdios de animação do mundo. “Nosso objetivo é claro: colocar a Oinc em um patamar alto, competindo lado a lado com empresas mais tradicionais do mercado de animação do país e no mundo, tendo a marca forte do 3 Palavrinhas na linha de frente”, completa a executiva.

Não à toa, a marca 3 Palavrinhas possui hoje mais de 200 produtos licenciados, entre brinquedos, produtos de higiene & beleza, material escolar, vestuário, produtos alimentícios, entre outros, todos voltados para o público infantil.

“Nosso market share vem crescendo trimestre a trimestre, assim como as vendas sazonais e de datas comemorativas — o que configura um ótimo indicador de que estamos no caminho certo. Na Páscoa, por exemplo, comemoramos a venda total dos estoques de ovos de chocolate licenciados antes mesmo da data comemorativa”, diz Fraga.

3 Little Words

A Oinc Filmes faz parte do Grupo eMotion, dos fundadores Fred Valente e Reinaldo Heleno. Entre os próximos passos da startup está o desafio de atingir públicos para além do ambiente digital e do idioma nacional.

A internacionalização da marca, juntamente com uma estratégia arrojada de shows, vem fazendo a receita da Oinc Filmes aumentar. A startup criou o canal 3 Little Words para alcançar o público americano e hoje o canal já possui mais de 110 mil inscritos e mais de 40 milhões de visualizações. Além disso, a trupe do 3 Palavrinhas já realizou duas agendas de shows nos EUA em 2022 – com mais de 80 mil pessoas presentes – e fará a terceira turnê em junho deste ano.

“Realizamos 125 shows no Brasil e nos EUA no ano passado. Nossa meta é dobrar esse número em 2023, incluindo na estratégia locais como shopping centers, espaços ao ar livre e feiras temáticas”, declara Fred Valente, CEO do Grupo eMotion.

“Nos canais do 3 Palavrinhas, as crianças têm acesso a canções que remetem à nossa infância, músicas que falam do maior amor do mundo, que é o amor de Deus. Também do amor ao próximo, respeito aos mais velhos e ao professor, cultura de paz em músicas, animações, brincadeiras e muito mais. Entendemos que o conteúdo infantil é para entreter e educar, mas além disso, queremos ensinar aos pequeninos que eles são muito importantes para o nosso criador”, afirma Ádila Mizrahy, idealizadora e voz do 3 Palavrinhas.

