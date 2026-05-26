Presidente do PT quer Josué Gomes como candidato ao governo de Minas

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira, 26, que pretende conversar com o empresário Josue Gomes da Silva (PSB) para a construção de uma candidatura ao governo de Minas Gerais.

"Estou indo conversar com o Josué lá em Brasília para construir a candidatura ao governo de Minas Gerais. As eleições serão definidas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais", disse durante um evento do Sindicato dos Bancários do RJ, onde recebeu o título de cidadão carioca.

A articulação acontece após Edinho confirmar que o senador Rodrigo Pacheco (PSB) não será candidato neste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendia Pacheco como o nome apoiado pela esquerda em Minas.

Josue é ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), diretor da Companhia de Tecidos do Norte de Minas (Coteminas) e filho de José Alencar, que foi vice-presidente de Lula nos dois primeiros mandatos.

Além de Josué, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), o vereador Gabriel Azevedo (MDB) e o ex-procurador-geral de Minas, Jarbas Soares, também podem ser nomes apoiados pelo PT na corrida mineira.

Em fevereiro, o presidente do PDT, Carlos Lupi, chegou a afirmar que o presidente do PR se comprometeu a apoiar Kalil na disputa. A promessa nunca foi confirmada.

A indefinição não acontece apenas na esquerda. Na direita, ainda não foi decidido quem será o nome apoiado por Flávio Bolsonaro (PL). O atual governador, Mateus Simões (PSD), disputa a preferência com o senador Cleitinho (Republicanos), que lidera as pesquisas, e com Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).

O estado é considerado estratégico para a eleição brasileira por ser um dos mais populosos do país e ter um histórico curioso: desde 1989, todos os candidatos que venceram ali conquistaram a Presidência do país.

Com informações do O Globo.