Oinc Filmes recebe aporte para internacionalização da marca 3 Palavrinhas

A marca 3 Palavrinhas – um dos maiores canais de conteúdo infantil do Brasil –, que pertence ao estúdio Oinc Filmes, empresa do grupo eMotion, acaba de receber um aporte de R$ 2 milhões para impulsionar a internacionalização da marca. De acordo com a CEO da Oinc Filmes, Marina Fraga, o aporte servirá para a expansão dos negócios. “A ideia é dar continuidade à produção do conteúdo na língua inglesa e no ano que vem abrir outra rodada de investimento para iniciar a produção em outros idiomas”, afirma.

O início da internacionalização do 3 Palavrinhas começou com a criação do primeiro canal totalmente em inglês chamado 3 Little Words, voltado para o público nativo norte-americano e países da língua inglesa. Atualmente, o canal possui mais de 30 milhões de visualizações e mais de 100 mil inscritos. "Decidimos investir na internacionalização da marca levando, primeiramente, uma turnê de shows da turma do 3 Palavrinhas para brasileiros que moram nos EUA. Em seguida, vamos levar o show para os nativos americanos por meio do 3 Little Words com músicas de sucesso traduzidas e também inéditas”, diz Marina.

A executiva ainda destaca que o 3 Palavrinhas é o único canal infantil brasileiro que está levando shows para os EUA. “Vimos que o mercado americano tem muita demanda e carência por conteúdo infantil.” Com o intuito de atingir esse público, no último dia 25 de novembro a Oinc Filmes lançou o terceiro volume musical da marca 3 Little Words, voltado para o público norte-americano nativo e países de língua inglesa.

Atualmente, o canal 3 Palavrinhas possui quase 8 milhões de inscritos, mais 6 bilhões de views e mais de 170 milhões de visualizações mensais no YouTube. Segundo Marina Fraga, essa expansão começou com o 3 Palavrinhas, mas envolve todas as marcas da Oinc, como nas animações Krozz Band e Missão Harpa.

Para 2023, a trupe do 3 Little Words tem uma extensa agenda de shows marcada para começar em junho e a expectativa é levar os para mais cidades nos EUA e na Europa.

Marina destaca que a “meta da Oinc Filmes é impactar mais de 95 milhões de pessoas por mês com conteúdos em português, inglês, espanhol e demais idiomas que estamos estudando a implantação até 2029”.

