Amigos da Arte muda direção focando em descentralizar e fortalecer ações

Foco na descentralização das ações culturais e fortalecimento das principais ações. É a partir dessas duas metas que Glaucio França assume a direção-geral da Amigos da Arte, organização que gere equipamentos e iniciativas da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo.

Glaucio foi indicado na última sexta-feira, 12, pelo conselho da organização. Reforçam o time, Lucia Helena da Silva e José Carlos Coelho Niero, que assumem os cargos de diretora de Desenvolvimento Institucional e diretor administrativo, respectivamente.

Glaucio traz uma vasta experiência no setor público, tendo atuado em diversas instituições, como a prefeitura de São Paulo, a Câmara Municipal, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), o Sebrae e, mais recentemente, o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“O nosso trabalho à frente da Amigos da Arte será focado no diálogo com o setor artístico, ouvir e entender as demandas da sociedade para contribuir com a secretária Marília na descentralização da cultura e no fortalecimento da indústria criativa em São Paulo", disse Glaucio França.

Lucia Helena da Silva já é bastante conhecida no setor cultural. Produtora da Liga-SP, Lucia foi premiada pela prefeitura de São Paulo em fevereiro deste ano, na condução do Reconhecimento do Carnaval como Patrimônio Cultural Imaterial de São Paulo. O prêmio foi dado pelo trabalho que Lucia desenvolve com a economia criativa e com o Carnaval, principalmente em função das exposições com temáticas carnavalescas que realizou. A nova diretora de Desenvolvimento Institucional da Amigos da Arte tem ainda 15 anos dedicados a projetos de capacitação profissional da economia criativa e projetos.

O novo responsável pela diretoria administrativa da Amigos da Arte, José Carlos Coelho Niero foi secretária de Cultura, Turismo e Lazer de Águas de Lindoia, interior paulista, tem experiência na gestão pública de orçamentos e na estruturação e implantação de planos de negócios.

A Amigos da Arte é responsável pela gestão do Teatro Sérgio Cardoso, do Teatro Sérgio Cardoso Digital e do Teatro de Araras, além da plataforma de streaming e vídeo por demanda CulturaEmCasa, trabalhando em parceria com o governo do estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

