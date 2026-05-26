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Veja quando e contra quem será o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros

Brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic nesta quarta-feira pela segunda rodada de Roland Garros

João Fonseca: o brasileiro venceu o francês Luka Pavlovic na sua estreia no torneio (Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW )

João Fonseca: o brasileiro venceu o francês Luka Pavlovic na sua estreia no torneio (Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13h40.

Após estrear com vitória sobre o francês Luka Pavlovic, João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 27, pela segunda rodada de Roland Garros 2026.

O brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic, atual número 72 do ranking da ATP, em busca de repetir sua melhor campanha no Grand Slam francês, quando alcançou a terceira rodada no ano passado.

Prizmic chega embalado após conquistar sua primeira vitória em Grand Slams ao derrotar o americano Michael Zheng. Antes de Roland Garros, ele também venceu jogadores do top 10 em torneios importantes, superando Ben Shelton em Madri e Novak Djokovic em Roma.

Que horas e onde assistir ao próximo jogo de João Fonseca?

A partida será a terceira da quadra 14 e deve começar por volta das 10h (de Brasília). A transmissão no Brasil será da ESPN 2 e do Disney+ Premium.

João Fonseca em Roland Garros

Fonseca iniciou a semana na 30ª colocação do ranking da ATP, com 1.435 pontos, e manteve posição no top 30 após não ser ultrapassado nos torneios disputados na última semana.

Em Roland Garros, o brasileiro defende os 100 pontos conquistados pela campanha de 2025. Com a vaga na segunda rodada, ele já garantiu parte da pontuação necessária para seguir entre os 30 melhores do mundo.

Caso avance à terceira rodada, João Fonseca poderá enfrentar Novak Djokovic ou o francês Valentin Royer.

 

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