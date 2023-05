Bússola Cultural: semana destaca hip hop, dia do café e Turma da Mônica

Recitais gratuitos na Sala São Paulo

As classes de instrumento musical e de canto da Academia de Música da Osesp já existem há mais de uma década, mas desde 2021 passaram também a ser, oficialmente, consideradas cursos técnicos profissionalizantes. Neste mês de maio, será compartilhado o resultado da primeira turma a partir do momento em que a Academia ganhou esse reconhecimento, os formandos apresentarão nove recitais na Sala São Paulo, todos gratuitos, entre 22 e 31/5, sendo oito deles na Sala do Coro (no 2º andar da Sala São Paulo) e um na Sala de Concertos, este integrando a série Concertos Matinais. De interpretações solo a pequenos grupos de câmara, os formandos tocarão um repertório variado, de 22 a 26/5 e de 29 a 31/5, às 19h, na Sala do Coro. Completa a agenda o Matinal de 28/5, às 11h, na Sala de Concertos.

Os programas completos podem ser acessados na seção Programação do site da Osesp, e os ingressos para todas as datas podem ser retirados neste link.

Sala do Coro: 22 a 26/5 (seg a sex), 19h, 29 a 31/5 (seg a qua), 19h

Sala São Paulo - 28/5 (dom), 11h, praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, recomendação etária 07 anos, gratuito

Sarau Hip-Hop no Museu

Em 20/5, acontecerá a segunda edição gratuita do Sarau Hip-Hop no Museu da Língua Portuguesa, no Saguão Central da Estação da Luz. O rapper e MC Xis, que comanda o evento, receberá três convidados: Beto Cruz MC, o fotógrafo The Sarará e o DJ Pow.

Beto Cruz MC é rapper, beatmaker e arte-educador, cujo trabalho é influenciado pelo rap produzido na década de 1990 e por ritmos como o boom-bap, o jazz-rap e a música jamaicana. O artista The Sarará apresentará a exposição fotográfica “Breaking e Suas Expressões”, na qual traça paralelos entre a dança do hip-hop, o futebol e a capoeira. Já o DJ Pow faz parte das bandas Império ZO, Fat Family e RZO.

No 50º aniversário do movimento hip-hop, que surgiu nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, o Sarau Hip-Hop no Museu visa destacar os quatro elementos desta cultura que revolucionou diferentes vertentes da arte mundial: MCs, DJs, Breaking (estilo de dança) e grafite.

20/5, das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz, Praça da Luz, s/nº, grátis, mais informações www.museudalinguaportuguesa.org.br, grátis aos sábados

Eventos literários

No mês de maio, a Casa das Rosas, a Casa Mário de Andrade e a Casa Guilherme de Almeida prepararam atividades as quais revisitam os casarões da Avenida Paulista e outras que abordam a participação de mulheres no movimento modernista e destaca personagens negros da literatura brasileira. Os três museus-casas pertencem à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Por exemplo, no museu Casa das Rosas, em 24/5, às 19h, os amantes da literatura brasileira acompanharão o lançamento do livro “Revisão de Oswald de Andrade: textos dispersos, de Haroldo de Campos”. Inscrições no link.

No dia 25 de maio, na Casa das Rosas, das 19h às 21h, acontecerá a palestra “Tombamentos e demolições na Avenida Paulista na década de 1980”, com Lucília Santos Siqueira, professora de História, Memória e Patrimônio no Curso de História, na UNIFESP. A atividade analisará os processos de estudo para tombamento de edificações na Avenida Paulista, abertos em 1982, ano em que algumas mansões do local foram demolidas da noite para o dia, contrariando as determinações do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat). Também serão abordadas as atas das reuniões do Conselho e matérias jornalísticas da época. Inscrições aqui.

Gratuito, acompanhe a agenda completa no site de cada instituição: Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade.

Rosas da Bulgária

O Museu da Imigração, em parceria com a Escola Búlgara de São Paulo e com o apoio da Embaixada da Bulgária, fará o evento “Rosas da Bulgária” o qual convida o público para uma imersão na cultura dessa nação balcânica por meio de apresentações musicais, comidas típicas e danças, em 20/5, das 10h às 15h.

No Dia Internacional do Chá, no Museu da Imigração, terá a experiência sensorial e atendimento de Auriculoterapia, em 20 de maio, às 11h30 e às 15h30. O evento, realizado pelo Ibrachina, Chinese Bridge Club in São Paulo e Instituto Confúcio na Unicamp, proporcionará a degustação de três tipos chineses dessa bebida, apresentando também as histórias e os benefícios. Na sequência das atividades, acontecerão sessões de auriculoterapia com professores e alunos da Faculdade EBRAMEC, a primeira do Brasil dedicada à Medicina Chinesa e às suas tradições.

Gratuito, mais informações Museu da Imigração, entrada gratuita aos sábados

Dia Nacional do Café

No Museu do Café, no Dia Nacional do Café em 24/5, em celebração à efeméride, o público terá a oportunidade de acompanhar atividades gratuitas no Centro de Preparação de Café (CPC).

Terá o Workshop "Espresso de excelência", às 9h. Oferecido em parceria com a Università del Caffè, da illycaffè, o evento apresentará as definições e as características do espresso italiano por meio de demonstrações, prática e prova.

Às 14h, acontecerá o workshop "Cappuccino de excelência", também, em parceria com a illycaffè, a programação envolverá a mágica combinação de espresso e leite, com dicas de vaporização e a receita para um cappuccino equilibrado e cremoso.

E às 17h, o barista do Centro de Preparação de Café (CPC) conduzirá uma harmonização de cafés da Região das Matas de Minas, do Sul de Minas e do Espírito Santo com algumas sobremesas de características brasileiras. Inscrição para todas as ações: inscricao@museudocafe.org.br.

Gratuito, mais informações Museu do Café, R$ 10,00 (inteira), R$ 5,00 (meia-entrada), grátis aos sábados

Exposição XINGU: Presente!

A Biblioteca Parque Villa-Lobos, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, recebe a exposição XINGU: Presente!, a qual traz à tona fotografias que revelam a força e a diversidade cultural dos povos indígenas do Xingu. O objetivo do trabalho do jornalista e fotógrafo Valdir Zwetsch é garantir a perpetuação de saberes ancestrais e a diversidade cultural. Na inauguração, em 20/5, acontecerá uma visita guiada com o fotógrafo Valdir Zwetsch, às 11h, para abrir oficialmente a exposição no espaço da biblioteca. Além disso, ao longo da permanência da mostra, haverá uma programação especial de oficinas, palestras e encontros com o intuito de dialogar com o público a fotografia e a temática indígena. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de agosto.

Exposição XINGU: Presente, de 20 de maio a 20 de agosto de 2023, Biblioteca Parque Villa-Lobos - Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo, de terça a domingo, incluindo feriados, das 9h30 às 18h30, mais informações http://www.bvl.org.br

Ciclo de Gestão Cultural on-line

O Programa Oficinas Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e gerenciada pela Poiesis, anuncia mais um Ciclo de Gestão Cultural (CGC). Os webinários iniciam em maio e seguem até novembro de 2023. As inscrições estão abertas com os respectivos formulários e prazos de cadastro disponíveis no site das Oficinas Culturais. Realizado há dez anos e na sua 4ª edição online, em 2023 o CGC tem a curadoria do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, núcleo de pesquisa da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (CELACC/ECA-USP), também parceiro junto ao Senac Lapa Scipião.

O objetivo desta edição do CGC é promover um amplo debate sobre o futuro das políticas culturais no Brasil, os impactos das plataformas digitais na produção e fruição cultural, as influências da Inteligência Artificial nas artes e outras tecnologias adotadas pela indústria criativa.

A lista completa dos especialistas participantes está disponível neste link.

Gratuito, as inscrições estão abertas com os respectivos formulários e prazos de cadastro disponíveis no site das Oficinas Culturais neste link

Máscaras lúdicas de heróis

Em 27 de maio, das 10h às 12h, na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano, o Coletivo Brunam fará o workshop “máscaras lúdicas de heróis - mostra de cultura geek” voltado para pessoas interessadas em confeccionar máscaras de heróis ou personagens presentes nos quadrinhos e na produção audiovisual. As peças serão customizadas com elementos a partir de conceitos estéticos e criativos de cada participante. Ao final, as máscaras poderão ser levadas sem custo para casa. Todo material será fornecido gratuitamente.

E, ainda, em, 27 de maio das 9h às 13h, terá a atividade “40 anos:painel Mario Bros. Os participantes poderão realizar fotografias em um painel vazado com a releitura inspirada no jogo eletrônico Mario Bros que completa 40 anos. Será possível imergir na obra pintada pelo grafiteiro Looca e colocar-se no lugar de personagens tradicionais que têm estado presente em diversas gerações, como Mario, Toad, Princesa Peach Cogumelo e Luigi.

Gratuito, r. Joaquim Pimentel, 200, Brasilândia, mais informações na Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

60 anos da personagem Mônica

No dia 21 de maio, às 10h, a Biblioteca Parque Villa-Lobos terá uma programação especial em comemoração aos 60 anos da personagem Mônica. Além disso os presentes poderão acompanhar a apresentação da nova moradora do bairro do Limoeiro, Sueli, que fez sua estreia nas revistas da Turma da Mônica em maio de 2023. Sueli é a primeira personagem surda das histórias do Mauricio de Sousa. Para marcar a importância da personagem e a inclusão de todos os leitores, as atividades do evento contarão com Interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e conteúdos colaborativos. Além de palestras, contação de histórias, atividades de robótica e desenhos, com o objetivo de proporcionar um domingo divertido para toda a família.

O evento também contará com a presença de Mauricio de Sousa promovendo o projeto Biblioteca Mauricio de Sousa em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo – SisEB, gerido pela SP Leituras.

Na Biblioteca de São Paulo, em 20 e 21 de maio, terá a oficina “História em Quadrinhos” a qual abordará todas as etapas do processo de criação de uma história em quadrinhos, desde o brainstorming, desenvolvimento do roteiro, produção, edição e possibilidades de publicação, tanto impresso quanto on-line, com a ilustradora Mary Cagnin.

Oficina história em quadrinhos - Sábado e domingo, 20 e 21 de maio, das 14h às 17h, carga horária de 6h, em 2 encontros, atividade presencial, inscrições neste link mais informações BSP

60 anos da personagem Mônica , 21 de maio, às 10h, mais informações na BVL

Dia do Orgulho Nerd

Em homenagem ao Dia do Orgulho Nerd, em 25 de maio, a partir de 10h, os participantes serão convidados a experimentar os Óculos de Realidade Virtual da Fábrica de Cultura Sapopemba e explorar um vídeo que traz o incrível mundo dos dinossauros com o tiranossauro rex, o velociraptor, o pterodátilo e muito mais!

Gratuito, não precisa de inscrição, Fábrica de Cultura Sapopemba, rua Augustin Luberti, 300, mais informações Fábrica de Cultura de Sapopemba

