Cavaleiros olímpicos disputarão concurso de saltos na Hípica do RJ

Mais de 300 inscrições de cavaleiros de todo o país, entre atletas olímpicos e destaques do hipismo nacional, vão garantir o sucesso — de 11 a 14 de maio, na Sociedade Hípica Brasileira (SHB), no Rio — do Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio. Com entrada franca, a competição distribuirá R$ 350 mil em prêmios e terá no sábado (13/5) o Grande Prêmio Dadado Veiga, em homenagem póstuma a Carlos Eduardo Veiga, proprietário do Manége Santa Cecília, patrocinador do concurso e grande incentivador do hipismo brasileiro.

Ao longo de quatro dias de competições, o público terá a oportunidade de ver de perto cavaleiros que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos, como José Roberto Reynoso, Paulo Stewart e Sérgio Marins. Campeões da Sociedade Hípica Brasileira, como Thiago Mattos, Rodrigo Lima, Tiago Mesquita e Stephanie Macieira, além de jovens talentos como Antonio D’Orey da Veiga, serão outras atrações na pista, que contará ainda com a participação do cavaleiro carioca Luiz Francisco de Azevedo, que mora nos Estados Unidos e representou o Brasil no Campeonato Mundial de 2018.

A abertura do Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio será às 12h de quinta-feira (11/5). Na sexta-feira (12/5) a competição terá início às 9h, tendo como destaque a Copa Ouro, com começo previsto para 16h. No sábado (13/5), cuja programação também começa às 9h, a principal atração será o GP Dadado Veiga, às 17h. No domingo (14/5), Dia das Mães, as competições terão início às 9h, tendo como destaque o Clássico Santa Cecília & Santo Antônio, a partir de 15h30.

O presidente da Sociedade Hípica Brasileira, Antônio Luís Ferreira de Mello, destaca a importância de o clube sediar uma competição nacional de altíssimo nível, incluindo a participação de cavaleiros renomados no Brasil e no exterior:

“Abrir as pistas da SHB para a disputa de mais um Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio é ter a certeza que estamos no caminho certo. Incentivar a prática do hipismo está no nosso DNA, e é muito prazeroso receber uma competição que tem potencial para atrair um público que nunca assistiu a uma prova de saltos, e que certamente terá uma experiência maravilhosa. As portas da Hípica estarão abertas a todos”, diz Antônio Mello.

Além das provas de saltos, o público poderá assistir gratuitamente a apresentações da DJ Carol Emmerick (sexta-feira, após a Copa Ouro) e do grupo musical Demétrius e Banda (sábado, após o GP Dadado Veiga). A previsão é de início a partir de 20h.

Estão à venda ingressos para a área VIP, que oferecerá café da manhã, almoço e jantar. O restaurante da Sociedade Hípica Brasileira também estará funcionando para almoço no domingo (14/5), Dia das Mães.

Com patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Coudelaria Santo Antônio, Manége Santa Cecília, Shopping Leblon e Grupo AB, o evento esportivo conta com o apoio do Rituaali Clínica & Spa, Maison du Cavalier, Sanol Dog, Alamaster Segurança e Tecnologia, Guabi, Injoy Suítes, Seriflex, MXM Sistemas e Cachaça da Quinta.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

PLAY: Funk.Doc é uma aula de brasilidade e contra o preconceito

Pay4fun anuncia parceria com Furia Esports

PLAY: O Brasil voltou a ser palco de turnês mundiais