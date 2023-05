10 anos de CCXP: "A ideia é ir além do São Paulo Expo", diz fundador do Omelete

Em 2023, a Comic Con Experience (CCXP) completa sua primeira década de existência. 10 anos encontrando fãs, reunindo marcas voltadas para a cultura geek, trazendo alguns dos atores e atrizes mais famosos do globo para o Brasil e desencadeando um mercado com DNA próprio no cenário nacional.

Para além do sucesso — a CCXP ficou tão grande que ultrapassou o original em San Diego e se tornou o maior evento geek do mundo —, o festival acabou atingindo um novo patamar no mercado brasileiro de entretenimento. Hoje, ela não só tem seus ingressos esgotados em poucos dias, como também pauta os estúdios do exterior.

"A gente conseguiu construir um evento de cultura mesmo, uma luz muito forte para indústria. Os estúdios, hoje, eles reconhecem a importância do Brasil nesse calendário, eles programam seus lançamentos contando com a CCXP", afirma Roberto Fabri, o "Beto", Sócio, VP e um dos fundadores da Omelete Company, criadora do evento.

Em entrevista à EXAME POP, Fabri destacou que a ideia, 10 anos depois do primeiro evento, é expandir ainda mais os horizontes do festival.

"A CCXP hoje ela não é mais ela não é mais vista como um evento brasileiro para os estúdios. Ela é um evento mundial que acontece no Brasil."

A CCXP de 2023 é tão grande que não vai caber no São Paulo Expo

Como todos os anos anteriores, a CCXP23 será sediada no São Paulo Expo. Mas nesse ano, Beto acredita que a grandiosidade do festival deve expandir o espaço por toda a capital paulista. "Aqui vai um pequeno spoiler: a nossa expectativa é a gente ter uma relação com a cidade um pouco mais estreitada. Queremos fazer celebrações que extrapolem os quatro dias de evento", ressaltou ele.

O primeiro passo para essa ação aconteceu nesta semana, no Dia do Orgulho Nerd (ou Dia da Toalha). Na data, o Omelete espalhou vários lambe-lambes, temáticos pela cidade de São Paulo. Mas as intervenções na cidade não param por aí. "Sem muitos spoilers, hein? A gente quer fazer celebrações, quem sabe aí, antes ou depois do evento... E é tudo o que posso dizer", comenta Beto.

Neste ano, a CCXP acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro. A Spoiler Night será no dia 29 de novembro, último dia também do Unlock CCXP — evento voltado para negócios.

De festival geek para evento multimarcas

É evidente que expandir os horizontes do espaço físico é importante, claro, mas para possibilitar essa expansão, é necessário também ampliar as parcerias de negócios. E o público geek, por si só, já é consumista por natureza.

Mas também não é qualquer marca que pode vender na CCXP, tampouco virar parceira de negócio. Beto explica que há um critério bem rigoroso por trás das parcerias fechadas com o festival.

"A gente tem um critério super rigoroso, que é: a gente sempre atrela uma marca um conteúdo. E não adianta também ter só esse link com o conteúdo, tem que ter coisa nova também: o que que você vai trazer de produto? Tem um produto exclusivo? Tem alguma coisa relacionada aos lançamentos do ano?", explica o fundador. "E a diversão é prioritária também. Eu quero que uma pessoa passe no estande do Next, por exemplo, da Lupo, da Fanta, e se divirta tanto quanto se divertiu no da Disney, da Netflix".

No ano passado, a CCXP22 recebeu 104 marcas no pavilhão do São Paulo Expo.

Qual a meta de 2023?

A CCXP não abre faturamento, mas já destacou algumas metas bem ambiciosas para este ano. Até o momento, estão confirmados os atores Lana Parrilla (Once Upon a Time) e Tyler Hoechlinc (Super-Homem). O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, também estará no evento.

"Ano passado foram 281 mil pessoas esse número de abrir esse ano a gente quer bater esse número. Esperamos entre 293 mil pessoas até 300 mil. Não abrimos faturamento, mas posso dizer que o espaço todo tem gerado bastante recurso financeiro tanto para o festival quanto para as marcas. No ano passado, o ticket médio foi de R$ 712, para se ter ideia", comentou Beto. "Outro número que é público é que as marcas fazem em torno de 60 milhões no evento".

A CCXP23 já tem tudo para ser ainda mais épica do que nos outros anos. Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.

Como comprar o ingresso para a CCXP?

A edição de 2023 da CCXP traz uma nova regra para o ingresso social, que é conhecido por ser o mais democrático e com o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam.

Neste ano o festival adotou o formato de doação de valor no ato da compra. Com apenas R$ 10,00 (quantia já acrescida ao preço final), o público contará com descontos que podem variar de 37% a 43% em relação ao valor da inteira.

Todo valor arrecadado será direcionado para ações de combate à fome, por meio de uma instituição parceira do evento, que será anunciada em breve. As pessoas que comprarem as outras modalidades de ingresso (meia-entrada e inteira) também poderão realizar doação voluntária no ato da compra. Todos os ingressos possuem disponibilidade limitada.

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.