Com clientes como Iguatemi e Banco ABC, nav9 projeta faturar R$13 mi

Entender e resolver os desafios do cliente. Esta é a missão da nav9, uma tech solving partner – ou seja, um parceiro para construções de soluções digitais. A empresa une gestão ágil, design e engenharia de software para criar soluções digitais efetivas que aceleram o crescimento de variados tipos de negócios. Até hoje, foram mais de 50 soluções desenvolvidas, para clientes como Iguatemi e o Banco ABC. Só no último ano, a nav9 faturou R$ 9 milhões, um crescimento de 47% em relação a 2021.

“Resolvemos três principais problemas para os clientes: foco, contexto e velocidade. As demandas do dia a dia são importantes e limitam a disponibilidade e foco para inovação. Os clientes precisam de mais contexto e experiência no ambiente digital, então nós ajudamos a enxergar o cenário ideal da entrega e organizamos os processos ágeis. Materializamos os produtos com capacidade máxima de resolução, agilidade e escalabilidade”, afirma o fundador da nav9, Matheus Danemberg, que criou a empresa em 2017, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Quais são os serviços da consultoria?

A companhia oferece aos clientes quatro possibilidades: product discovery, um serviço de consultoria que analisa ideias, reúne dados, mapeia problemas a serem resolvidos e garante que os rumos futuros propostos tenham um valor real para o negócio; product agility, serviço estratégico de organização dos processos ágeis da empresa, no qual é criado o squad mais adequado para as necessidades do cliente e organiza processos de tecnologia, como CI/CD e gestão de base de código; product development, em que um squad ágil assume a responsabilidade de desenvolver o produto mais efetivo para o cliente, tornando o produto resolutivo e eficiente; e outsourcing, no qual a nav9 forma ou integra equipes de design e tecnologia que atuam em projetos digitais, oferecendo habilidades técnicas especializadas para atender demandas pontuais ou/e de longo prazo, possibilitando maior poder de entrega. “Planejamos, desenvolvemos e entregamos o produto ideal para cada desafio”, diz Danemberg.

A nav9 promete entregar para o cliente alguns dos seus serviços em até quatro semanas. O navWay, como é chamad o serviço, combina o Extreme Programming, metodologia ágil para projetos de software, com conceitos do Lean Startup, sistema de criação e gestão de startups. Dessa forma, a empresa identificou alguns processos que poderiam ser eliminados e outros que deviam ser adicionados e, assim, criou o modelo de negócio. “Apesar da tecnologia exclusiva, nossos serviços não têm uma fórmula mágica. Isso porque atuamos como tech solving partners, ou seja, nós atuamos nas dores que os clientes apresentam. Cada um deles têm sua especificidade e necessidade, e conseguir solucionar essas particularidades de forma individual e personalizada, é o nosso diferencial”, declara Felipe Adamoli, um dos sócios da nav9.

Crescendo em ritmo acelerado, a empresa tem planos ambiciosos para 2023: aumentar o faturamento em 43%, alcançando a marca de R$13 milhões. A meta é terminar o ano com um time de 85 pessoas, distribuídas pelo Brasil. “O mercado está em busca de inovação e otimizações e é consenso que a tecnologia é o caminho para atingir esses objetivos. Nosso foco em 2023 é continuar expandindo a capacidade de ajudar nossos clientes a entender antes de agir, a agir com precisão e a lucrar a partir de mudanças. Uso descomplicado e eficiente da tecnologia para atingir os objetivos de negócio”, diz Matheus Danemberg.

