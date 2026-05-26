Agentic Commerce: como vender quando o comprador é uma IA?

O que acontece quando o seu próximo cliente não sentir nada? Não por descaso, mas porque ele, literalmente, não é humano. É por isso que o mundo do varejo acaba de virar de cabeça para baixo.

Entramos na era do Agentic Commerce e se você ainda não ouviu esse termo, vale parar tudo agora, porque ele muda as regras de um jeito que a maioria dos profissionais de marketing ainda não processou.

O que é, em linguagem humana

Agentic Commerce é quando um agente de inteligência artificial compra por você. Sem clicar, sem comparar, sem sentir.

Você dá uma instrução uma vez - "compra shampoo sem sulfato, abaixo de R$ 80, com entrega rápida" - e a IA assume: pesquisa, compara, decide, paga. Na NRF 2026, o maior evento de varejo do mundo, isso foi tratado como inevitabilidade.

O Google lançou o Universal Commerce Protocol para padronizar como agentes de IA se comunicam com lojas.

A Shopify integrou marcas como Gymshark e Everlane para vender diretamente no AI Mode do buscador.

O tráfego de plataformas como ChatGPT e Perplexity para e-commerces cresceu 527% em menos de seis meses nos Estados Unidos e tudo isso não é futuro, está acontecendo agora.

A pergunta que ninguém está fazendo

Todo mundo está correndo para otimizar dados, ajustar SEO para IA, se preparar tecnicamente. Tudo necessário, mas ninguém está perguntando o que me parece a questão mais urgente: quando o comprador é uma IA, o que acontece com a aura da sua marca?

Por anos, venho falando sobre a Era da Aura, o momento em que o marketing deixa de ser sobre produto e passa a ser sobre o que uma marca faz uma pessoa sentir.

Agora tem um algoritmo no meio dessa relação, um sistema que não se emociona com propósito, não lembra de um cheiro, não se conecta com a história da fundadora, somente compara preço, prazo, avaliação e executa.

Isso não significa que a aura morreu, mas significa que ela precisa trabalhar antes.

O paradoxo que vai separar marcas fortes de marcas esquecidas

O agente de IA que compra por você carrega as suas preferências. Foi treinado com o que você valoriza, o que você rejeitou, o que você escolheu antes.Quando você configurou esse agente, você fez escolhas que refletem quem você é.

A marca que vai ganhar nesse novo mundo não é só a que tem dados mais limpos, embora isso importe, mas é a que conquistou o humano antes, que entrou tão fundo nas preferências reais do consumidor que, quando ele delegou suas decisões para uma IA, delegou junto os valores que a sua marca representa.

Por isso, marcas ausentes na cabeça e no coração do consumidor antes de ele abrir o app com o agente de IA, simplesmente não existirão no momento da compra automatizada.

O que muda, o que permanece

A jornada de compra muda. O scroll, a vitrine, o clique impulsivo, muito disso será substituído por delegação. O consumidor quer alívio cognitivo: menos decisões, menos fricção, menos tempo em escolhas repetitivas. A decisão de confiar, no entanto, permanece humana.

Antes de delegar para uma IA, o consumidor define seus parâmetros e nesses parâmetros vai estar a marca que ele já amou, já defendeu, já indicou e a que tem uma história que ele quer continuar apoiando.

O diferencial absoluto passa a ser a clareza de posicionamento. No Agentic Commerce não existe espaço para marca genérica, proposta vaga, identidade turva.

Precisar de três parágrafos para explicar o que você é significa ser descartado em menos de um segundo pelo algoritmo.

A reflexão que não dá para adiar

A Era da Aura não acabou com o Agentic Commerce, ficou mais urgente. A janela de conexão emocional é anterior ao agente e está no conteúdo que o consumidor consumiu, na experiência que teve, na comunidade que entrou, no propósito que o fez escolher você antes de precisar de você.

Agora, eu te pergunto: a sua marca já entrou na alma do seu consumidor antes que uma IA entre no processo de compra dele? Porque o canal muda, mas o ser humano, não.

As marcas que importam sempre conversaram primeiro com a pessoa e esse princípio nenhuma tecnologia vai roubar de quem já entendeu.