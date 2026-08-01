Tem feriado em agosto? Veja as datas comemorativas de 2026

Em agosto de 2026 não terá feriados nacionais no Brasil. Apesar disso, o mês é marcado por diversas datas comemorativas e por feriados estaduais e municipais em algumas regiões do país.

Entre os principais destaques estão o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, e o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado na mesma data.

Dia dos Pais é feriado?

Embora o Dia dos Pais seja celebrado no segundo domingo de agosto, em 2026, no dia 9, ele não é considerado feriado. A data é comemorada de maneira tradicional, mas sem impacto legal nas jornadas de trabalho.

Dia 15 de agosto é feriado em Belo Horizonte?

Em Belo Horizonte, o dia 15 de agosto é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. Em 2026, a data cairá em um sábado.

Outras datas comemorativas de agosto de 2026

Confira algumas das principais datas comemorativas e especiais do mês de agosto:

1º de agosto – Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo ;

e ; 3 de agosto – Dia do Capoeirista ;

; 4 de agosto – Dia do Padre ;

; 5 de agosto – Dia Nacional da Saúde ;

; 7 de agosto – Dia Nacional da Cerveja ;

; 8 de agosto – Dia Nacional de Controle do Colesterol ;

; 9 de agosto – Dia dos Pais e Dia Internacional dos Povos Indígenas ;

e ; 11 de agosto – Dia do Advogado ;

; 19 de agosto – Dia Mundial da Fotografia ;

; 22 de agosto – Dia do Folclore ;

; 25 de agosto – Dia do Soldado ;

; 27 de agosto – Dia do Psicólogo ;

; 29 de agosto – Dia Nacional de Combate ao Fumo.

Quais são os próximos feriados nacionais de 2026?

Depois de agosto, o próximo feriado nacional são os seguintes:

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil;

(segunda-feira) – Independência do Brasil; 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida;

(segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro (segunda-feira) – Finados;

(segunda-feira) – Finados; 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República;

(domingo) – Proclamação da República; 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

(sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma data em que os órgãos públicos podem decidir se haverá ou não expediente. Diferentemente dos feriados nacionais, não existe obrigação de suspensão das atividades.

Na iniciativa privada, o funcionamento depende da decisão de cada empresa ou do que estiver previsto em acordos coletivos de trabalho.