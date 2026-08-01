Tem feriado em agosto? Veja as datas comemorativas de 2026

Agosto: mês reúne celebrações tradicionais, como o Dia dos Pais, além de datas especiais em todo o Brasil (Freepik)
Redatora
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 10h06.
Em agosto de 2026 não terá feriados nacionais no Brasil. Apesar disso, o mês é marcado por diversas datas comemorativas e por feriados estaduais e municipais em algumas regiões do país.
Entre os principais destaques estão o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, e o Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado na mesma data.
Embora o Dia dos Pais seja celebrado no segundo domingo de agosto, em 2026, no dia 9, ele não é considerado feriado. A data é comemorada de maneira tradicional, mas sem impacto legal nas jornadas de trabalho.
Em Belo Horizonte, o dia 15 de agosto é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da capital mineira. Em 2026, a data cairá em um sábado.
Confira algumas das principais datas comemorativas e especiais do mês de agosto:
Depois de agosto, o próximo feriado nacional são os seguintes:
O ponto facultativo é uma data em que os órgãos públicos podem decidir se haverá ou não expediente. Diferentemente dos feriados nacionais, não existe obrigação de suspensão das atividades.
Na iniciativa privada, o funcionamento depende da decisão de cada empresa ou do que estiver previsto em acordos coletivos de trabalho.