Ideias de presentes para o Dia dos Pais 2026

Dia dos Pais: seleção de presentes para celebrar com carinho (Murugan Ettiyan/Pexels)
Jonalista colaborador
Publicado em 29 de julho de 2026 às 08h13.
Com a aproximação do Dia dos Pais, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além da tradicional gravata. Do acessório de joalheria ao vestuário, do uísque premiado ao kit para os apaixonados por café, há opções para diferentes perfis e orçamentos. A seguir, confira sugestões que reúnem praticidade, sofisticação e um toque de originalidade para comemorar a data.