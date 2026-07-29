Ideias de presentes para o Dia dos Pais 2026

Com a aproximação do Dia dos Pais, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além da tradicional gravata. Do acessório de joalheria ao vestuário, do uísque premiado ao kit para os apaixonados por café, há opções para diferentes perfis e orçamentos. A seguir, confira sugestões que reúnem praticidade, sofisticação e um toque de originalidade para comemorar a data.

1 /6 (Motorola: Moto Watch by Polar, R$ 1.349,10, disponível em motorola.com.br)

2 /6 (HARIO Brasil: Kit V60 Completo, R$ 249,90, disponível na Casa Hario e pelo WhatsApp (11) 97170-7002)

3 /6 (Glenmorangie: Kit The Original 12 Years Old com dois copos, R$ 419,00, disponível nos principais varejos do país)

4 /6 (Pandora: Charm Camisa de Futebol, R$ 529,00, disponível em pandora.net)

5 /6 (Renner: Camisa Gola Polo, R$ 179,90, disponível em lojas físicas e renner.com.br)

6/6 (Pandora: Bracelete Maleável Prata, R$ 619,00, disponível em pandora.net)