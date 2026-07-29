Casual

Guia de Viagens100 MELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Ideias de presentes para o Dia dos Pais 2026

Confira sugestões que vão da joalheria à cafeteria para comemorar a data

Dia dos Pais: seleção de presentes para celebrar com carinho (Murugan Ettiyan/Pexels)

Dia dos Pais: seleção de presentes para celebrar com carinho (Murugan Ettiyan/Pexels)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 08h13.

Tudo sobrePresentes
Saiba mais

Com a aproximação do Dia dos Pais, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além da tradicional gravata. Do acessório de joalheria ao vestuário, do uísque premiado ao kit para os apaixonados por café, há opções para diferentes perfis e orçamentos. A seguir, confira sugestões que reúnem praticidade, sofisticação e um toque de originalidade para comemorar a data.

  • 1/6 (Motorola: Moto Watch by Polar, R$ 1.349,10, disponível em motorola.com.br)

  • 2/6 (HARIO Brasil: Kit V60 Completo, R$ 249,90, disponível na Casa Hario e pelo WhatsApp (11) 97170-7002)

  • 3/6 (Glenmorangie: Kit The Original 12 Years Old com dois copos, R$ 419,00, disponível nos principais varejos do país)

  • 4/6 (Pandora: Charm Camisa de Futebol, R$ 529,00, disponível em pandora.net)

  • 5/6 (Renner: Camisa Gola Polo, R$ 179,90, disponível em lojas físicas e renner.com.br)

  • 6/6 (Pandora: Bracelete Maleável Prata, R$ 619,00, disponível em pandora.net)

Acompanhe tudo sobre:PresentesPresentes criativos

Mais de Casual

7 restaurantes em São Paulo para celebrar o Dia da Lasanha

Busca por carro elétrico cresce 17% no Brasil: veja modelos mais procurados

A aposta da Sede para construir uma nova categoria de bebidas no Brasil

O efeito Jonathan Anderson chega aos resultados da LVMH

Mais na Exame

Negócios

Edifício de R$ 300 milhões com 90 metros será erguido no lugar da churrascaria Rodeio, em SP

Brasil

A aprovação do governo Lula a menos de três meses do 1º turno, segundo AtlasIntel

Mercados

Ações de gigantes de chips despencam na Ásia e na Europa; veja as maiores quedas

Exame IN

A equação do G4 para atrair um investidor estratégico — e um cheque de US$ 100 milhões