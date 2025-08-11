Dia 15 de agosto é feriado? Veja as cidades que terão descanso para os trabalhadores

Para muitos brasileiros, o mês de agosto tem um gosto amargo por não oferecer nenhum feriado no calendário. No entanto, alguns estados brasileiros serão exceção neste cenário, onde seus moradores poderão aproveitar um dia apenas para o descanso.

O Dia do Senhor do Bonfim, celebrado em 15 de agosto, é uma data de grande significado religioso, marcada por romarias, cumprimento de promessas e momentos de fortalecimento da fé para os católicos. A partir de 2025, essa data será também um feriado estadual em Tocantins, pela primeira vez.

Após passar pela Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram o feriado, que rememora a tradição do Senhor do Bonfim no Tocantins, uma prática que remonta ao século XVIII e perdura até os dias atuais. Com a aprovação, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou o projeto, transformando-o na Lei nº 4.509, em 25 de setembro de 2024, que torna o feriado oficial a partir deste ano.

Por que esse feriado foi criado?

A justificativa para a criação do feriado está na valorização das tradições religiosas e culturais do Estado, na promoção da integração sociocultural das comunidades locais e no incentivo ao turismo religioso como forma de desenvolver a economia local e valorizar o patrimônio cultural do Tocantins.

Além disso, a data foi incorporada ao Calendário Cultural do Estado do Tocantins.

Quanto ao funcionamento do comércio, a convenção coletiva da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio) de 2024 estabelece o Dia do Senhor do Bonfim como feriado estadual, mas permite que o comércio funcione, desde que as horas trabalhadas sejam pagas como horas extras após o expediente regular.

A história da tradição remonta a 1750, quando um vaqueiro encontrou uma imagem religiosa na região do povoado, próximo à Natividade. Segundo a história popular, o vaqueiro levou a imagem para a cidade, mas ela desapareceu e reapareceu misteriosamente no mesmo local onde foi encontrada. Desde então, a devoção ao Senhor do Bonfim se espalhou pela região, tornando-se a maior e mais tradicional festa religiosa do Tocantins. Durante 12 dias, o evento reúne fiéis, turistas e peregrinos, movimentando a economia local.

Em quais cidades o dia 15 de agosto também será feriado?

Em Belo Horizonte (MG), o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da cidade, é feriado local. A celebração está marcada para uma sexta-feira, 15 de agosto.

O dia também será de feriado para as cidades de: Ipatinga (MG), Ouro Preto (MG) e Patos de Minas (MG), pois a data é dedicada à Assunção de Maria. Em Jundiaí, interior de São Paulo, é dia de Nossa Senhora do Desterro. Em Maringá (PR), de Nossa Senhora da Glória, e, em Vitória da Conquista (BA), de Nossa Senhora das Vitórias.

No Pará, 15 de agosto lembra a adesão do estado à Independência do Brasil, em 1823.

Outras datas comemorativas de agosto de 2025

Confira algumas das principais datas comemorativas e especiais do mês de agosto:

1º de agosto: Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo

e 3 de agosto: Dia do Capoeirista

4 de agosto: Dia do Padre

5 de agosto: Dia Nacional da Cerveja e Dia Nacional da Saúde

e 8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol

9 de agosto: Dia Internacional dos Povos Indígenas

11 de agosto: Dia dos Pais e Dia do Advogado

e 19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

22 de agosto: Dia do Folclore

25 de agosto: Dia do Soldado

27 de agosto: Dia Nacional do Psicólogo

29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo

Feriados nacionais em 2025

Os feriados nacionais de 2025 são os seguintes:

1º de janeiro: Confraternização Universal (quarta-feira)

Confraternização Universal (quarta-feira) 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sábado)

Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sábado) 21 de abril: Tiradentes (segunda-feira)

Tiradentes (segunda-feira) 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira)

Dia Mundial do Trabalho (quinta-feira) 7 de setembro: Independência do Brasil (domingo)

Independência do Brasil (domingo) 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo)

Nossa Senhora Aparecida (domingo) 2 de novembro: Finados (domingo)

Finados (domingo) 15 de novembro: Proclamação da República (sábado)

Proclamação da República (sábado) 20 de novembro: Consciência Negra (sábado)

Consciência Negra (sábado) 25 de dezembro: Natal (quinta-feira)

Pontos facultativos em 2025

Os pontos facultativos no calendário de 2025 são:

12 de fevereiro: Carnaval (sexta-feira)

Carnaval (sexta-feira) 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

Carnaval (terça-feira) 14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira)

Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira) 4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

Corpus Christi (quinta-feira) 28 de outubro: Dia do Servidor Público (terça-feira)

O que são pontos facultativos?

Pontos facultativos são datas estabelecidas por governos — municipais, estaduais ou federal — em que o funcionamento dos serviços públicos é opcional. Nesses dias, os órgãos públicos podem suspender ou manter o expediente, a critério de cada administração.

Apesar de não serem feriados oficiais, muitas empresas privadas também optam por liberar seus funcionários ou adotar horários reduzidos. Eles costumam coincidir com datas festivas ou vésperas de feriados, como o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.