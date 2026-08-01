Tubarão-martelo raro reaparece nas Ilhas Galápagos após mais de 20 anos

As Ilhas Galápagos, no Equador, podem esconder um importante refúgio para uma das espécies de tubarão menos conhecidas do Pacífico. Pesquisadores registraram a presença do tubarão-martelo-liso (Sphyrna zygaena) no arquipélago pela primeira vez em mais de 20 anos, uma descoberta que pode ajudar a esclarecer o comportamento e fortalecer a conservação desse animal ameaçado.

Os resultados foram divulgados em um comunicado da Universidade Texas A&M em Galveston, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 28. Segundo a equipe, análises genéticas realizadas em 2024 confirmaram a presença de tubarões-martelo-lisos juvenis nas ilhas, reforçando a hipótese de que a região sirva como um berçário natural da espécie.

Cientistas investigam se Galápagos abriga um berçário da espécie

Os berçários são áreas onde filhotes e juvenis passam os primeiros anos de vida antes de migrarem para o oceano aberto. Esses ambientes oferecem maior proteção contra predadores e condições favoráveis para o desenvolvimento dos animais.

Segundo a bióloga marinha María Antonia Izurieta Burbano De Lara, da Universidade Texas A&M em Galveston, a presença do tubarão-martelo-liso não era oficialmente registrada nas Ilhas Galápagos havia mais de duas décadas.

A pesquisadora afirma que ainda se sabe muito pouco sobre a espécie, incluindo seus locais de alimentação, suas rotas migratórias e o tamanho de suas populações. A identificação de um possível berçário pode ajudar a responder essas perguntas.

Diferenças sutis dificultam a identificação

À primeira vista, o tubarão-martelo-liso e o tubarão-martelo-recortado (Sphyrna lewini) são bastante parecidos. No entanto, existe uma diferença importante entre eles.

O tubarão-martelo-liso não apresenta a reentrância central na parte frontal da cabeça, característica do tubarão-martelo-recortado. Como essa distinção nem sempre é fácil de observar na superfície, os pesquisadores acreditam que a espécie pode ter sido confundida com outros tubarões em levantamentos anteriores.

Somente após análises morfológicas e testes genéticos foi possível confirmar que os animais encontrados pertenciam à espécie Sphyrna zygaena.

Monitoramento busca desvendar os movimentos dos tubarões

Agora, a equipe tenta entender como esses tubarões utilizam a região e qual é a conexão entre as populações distribuídas pelo Pacífico Tropical Oriental. Para isso, os pesquisadores instalaram transmissores acústicos em tubarões juvenis, permitindo acompanhar seus deslocamentos dentro da Reserva Marinha de Galápagos. O projeto também utiliza sistemas de vídeo subaquáticos, análises genéticas e estudos sobre a alimentação da espécie.

As amostras de DNA são comparadas com populações de diferentes áreas do Pacífico para verificar se as Ilhas Galápagos funcionam como uma ponte entre grupos localizados ao norte e ao sul do oceano.

Além disso, os cientistas analisam amostras fecais para identificar a dieta dos tubarões e continuam os esforços para estudar indivíduos subadultos e adultos, considerados muito mais difíceis de capturar.

Assim como outras espécies de tubarões-martelo, o tubarão-martelo-liso sofre com a sobrepesca.

Embora seja protegido dentro de reservas marinhas, muitos indivíduos deixam essas áreas durante suas migrações e ficam vulneráveis à pesca em águas internacionais.