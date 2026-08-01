Missão lança Renan Santos à Presidência em congresso; ingressos chegam a R$ 7 mil

O partido Missão realiza neste sábado, 1, em São Paulo, seu primeiro congresso nacional, evento que marca o lançamento da candidatura de Renan Santos à Presidência da República.

Segundo a legenda, o encontro reunirá filiados, dirigentes, parlamentares, convidados e apoiadores para apresentar as diretrizes da campanha e o programa de governo, sintetizado no documento nomeado Livro Amarelo.

De acordo com a organização, o congresso terá uma programação voltada à apresentação das propostas do partido para áreas como segurança pública, economia, educação, saúde e infraestrutura, além de discursos de dirigentes e lideranças da legenda.

Ingressos passam de R$ 7 mil

Algo que chama atenção no evento é o modelo de venda de ingressos. Diferentemente das convenções partidárias tradicionais, abertas gratuitamente a filiados e convidados, o acesso ao congresso do Missão só acontecerá mediante a compra de ingresso, cujos preços variam de R$ 94 até R$ 7.014.

Entre as categorias mais caras estão áreas VIP próximas ao palco, open bar, almoço com dirigentes da legenda no dia seguinte ao evento, sessão de fotos com integrantes da cúpula do partido e itens colecionáveis autografados por Renan Santos.