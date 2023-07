Quando é o dia dos pais? Entenda a origem da data e por que é diferente no Brasil

O Dia dos Pais tem uma data específica em cada lugar, seguindo também suas prórpias tradições. Confira abaixo quando será comemorada a data neste ano e qual a origem da comemoração no país.

Origem do Dia dos Pais no Brasil

No Brasil, o Dia dos Pais foi estabelecido pelo publicitário Sylvio Bhering em 1953. Originalmente, a data escolhida era 16 de agosto, coincidindo com a celebração católica de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus.

No entanto, ao longo do tempo, a data foi alterada para o segundo domingo de agosto. A escolha dessa data específica permitiu criar um ambiente propício para a união familiar, uma vez que o domingo é tradicionalmente um dia reservado para encontros familiares.

Sérgio Dantas, professor de Marketing da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no entanto, indica outro provável motivo para a manutenção da homenagem em agosto.

“Eu acredito que foi estrategicamente escolhido porque o comércio tem datas marcantes. A gente finaliza o ano com o Natal, que é a grande data. Tem depois, no primeiro semestre, o Dia das Mães, que é a segunda maior data de movimento. Logo depois, em junho, tem o Dia dos Namorados. E aí só o Dia das Crianças, em outubro. Acho que a ideia foi tentar espaçar isso ao longo do ano”, aponta.

Entre essas datas, o Dia dos Pais foi a última a ser definida.

Quando será o dia dos pais em 2023?

O Dia dos Pais será comemorado no dia 13 de agosto neste ano no Brasil.

Como é o Dia dos Pais em outros países

As especificidades da data escolhida para o Brasil fazem com que o país seja um dos únicos a homenagear os pais em agosto. A data mais disseminada no mundo, reconhecida em pelo menos 70 países, é o terceiro domingo de junho, uma história que começa nos Estados Unidos.

Sonora Luise Smart, filha de um agricultor que lutou na Guerra Civil em 1862, queria homenagear o pai, William Jackson, que criou os filhos sozinhos após a morte da esposa.

A data escolhida para a primeira comemoração, ocorrida em 1910, foi 19 de junho, data do aniversário do pai de Sonora. A ideia se espalhou e foi oficializada, em 1966, pelo presidente Lyndon Johnson como o terceiro domingo de junho.

“Padronizou de ser no terceiro domingo, que até era um dia mais fácil das famílias estarem juntas e de vivenciarem o propósito do Dia dos Pais, que é justamente essa união, a comunhão. Como os Estados Unidos são um país que dita tendências, muitos países acabaram seguindo essa determinação deles”, aponta Dantas.

Há também países que celebram a data em 19 de março, Dia de São José, como Portugal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras.

(Com informações da Agência Brasil)