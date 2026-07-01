Julho tem feriado? Veja quais estados e cidades terão folga no mês

Julho não tem feriado nacional no Brasil, mas o calendário reserva datas estaduais e municipais que garantem folga em diferentes regiões do país. As comemorações homenageiam acontecimentos históricos, aniversários de cidades e celebrações religiosas.

Quem pretende viajar, organizar compromissos ou aproveitar um descanso deve conferir o calendário da própria cidade e do estado onde mora, já que as datas variam conforme a legislação local.

2 de julho: Independência da Bahia

O primeiro feriado de julho acontece na Bahia. Em 2 de julho, o estado celebra a Independência da Bahia, data que marca a consolidação da independência brasileira com a expulsão das tropas portuguesas em 1823. A comemoração é feriado estadual.

9 de julho: Revolução Constitucionalista em São Paulo

Em 9 de julho, todo o estado de São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. A data é considerada a Data Magna do estado e faz parte do calendário oficial de feriados estaduais desde 1997.

9 de julho: aniversário de Boa Vista (RR)

No mesmo dia, os moradores de Boa Vista, em Roraima, também têm folga por causa do aniversário de fundação da capital, celebrado como feriado municipal.

16 de julho: Dia de Nossa Senhora do Carmo em Recife

Em Recife, o dia 16 de julho é feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.

25 de julho: Fundação da cidade de Goiás

Já em 25 de julho, a cidade de Goiás comemora sua fundação. Antiga capital do estado, o município preserva um importante patrimônio histórico e cultural.

28 de julho: Data Magna do Maranhão

O último feriado de julho acontece em 28 de julho, no Maranhão. A Data Magna do estado celebra a adesão da antiga província à Independência do Brasil, em 1823, e é feriado estadual.

Copa do Mundo pode alterar o expediente

Além dos feriados, o calendário de julho pode sofrer mudanças por causa da Copa do Mundo de 2026. Caso a Seleção Brasileira avance no torneio, empresas e órgãos públicos podem adotar horários especiais ou conceder ponto facultativo nos dias de partidas decisivas, conforme decisão de cada empregador ou administração pública.