Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A decisão de decretar ponto facultativo na Quinta-Feira Santa no Rio de Janeiro alterou o funcionamento de repartições públicas e destaca uma diferença em relação aos feriados. As duas classificações impactam o expediente de formas distintas e seguem regras específicas no setor público e no privado.

A medida foi anunciada pela prefeitura e pelo governo estadual e prevê a suspensão do expediente em órgãos públicos, com exceção de serviços essenciais, que continuam funcionando normalmente.

Feriado x ponto facultativo: qual é a diferença

A principal diferença está na obrigatoriedade.

O feriado é uma data oficial prevista em lei e, em geral, implica interrupção das atividades para a maior parte dos trabalhadores. Já o ponto facultativo é uma decisão administrativa, que permite a dispensa do expediente, principalmente no setor público, sem obrigar a paralisação.

No setor privado, o feriado pode exigir regras específicas, como pagamento adicional ou concessão de folga. Já o ponto facultativo não impõe obrigação, e as empresas podem manter o funcionamento normal.

O que muda no trabalho e nos serviços?

Na prática, o ponto facultativo afeta principalmente o funcionamento de repartições públicas, que podem suspender o atendimento. Serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, seguem ativos.

No caso do feriado, a interrupção tende a ser mais ampla, com impacto também em atividades privadas, dependendo do setor.

No cenário do Rio de Janeiro, o decreto para a Quinta-Feira Santa permite a suspensão do expediente em órgãos públicos, enquanto o setor privado mantém autonomia para decidir sobre o funcionamento.