SISU 2026: os estados com mais vagas para o curso de engenharia

Engenharia Civil figura entre os cursos com mais vagas no Sisu 2026; veja dados e notas de corte

Com inscrições abertas até sexta, Sisu 2026 reúne vagas em diferentes áreas da engenharia (Elza Fiuza/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h35.

Os cursos de engenharia possuem diversas ramificações e uma ampla variedade de áreas de atuação. Eles costumam ser citados como os mais procurados pelos futuros universitários.

Os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até sexta-feira, 23.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o curso de Engenharia Civil é uma das dez opções com mais oportunidades no Sisu 2026.

Aprovação no Sisu em 2026

Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Enem.

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Cursos com mais vagas disponíveis no Sisu 2026

De acordo com o MEC, em 2026 são 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições. 

O curso de Engenharia Civil ocupa a 8ª posição da classificação. 

Veja a lista das dez disciplinas com mais oferta de vagas.
  1. Pedagogia - 10.145
  2. Administração - 9.462
  3. Matemática - 9.332
  4. Ciências Biológicas - 8.932
  5. Direito - 7.834
  6. Química - 7.647
  7. Física - 6.773
  8. Engenharia Civil - 6.704
  9. Medicina - 5.524
  10. Agronomia - 5.458

Confira as vagas de cinco cursos de engenharia

As oportunidades são divididas conforme o estado onde o curso é ofertado.

CursoEstadoNúmero de vagas
Engenharia de controle e automação  Espírito Santo72
Engenharia agrícola e ambientalMato Grosso42
Engenharia mecânicaMato Grosso42
Engenharia de produção Santa Catarina36
Engenharia da computação Minas Gerais18

Em algumas universidades há vagas afirmativas reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas.

Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs). 

As regras de ingresso por cotas podem variar em cada universidade e curso.

Dez maiores notas de corte para o curso de Engenharia Elétrica

A listagem das notas de corte considera qual o tipo de vaga que o candidato pode ingressar nos cursos de Engenharia Elétrica. 

Elas são categorizadas em:

  • Ampla concorrência (AC) - Para estudantes que não se enquadram nas políticas de cotas
  • Ensino público (EP) - Para candidatos que realizaram o ensino médio em escolas públicas

As vagas EP também podem contemplar outros recortes de vagas reservadas, como renda familiar, raça e deficiência. 

FaculdadeTurnoNúmero de vagasTipo de vaga  Nota de corte
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul    Integral1AC819,51                     
Universidade Federal de UberlândiaIntegral9AC766,62
Universidade Federal de Minas GeraisMatutino    50AC766,00
Universidade Federal de UberlândiaIntegral1EP764,66
Universidade Federal de UberlândiaIntegral1EP + Renda762,82
Universidade Federal de Minas GeraisMatutino8EP754,60
Universidade Federal da BahiaIntegral33AC742,97
Universidade Federal do ParanáNoturno2AC740,22
Universidade Federal do ParanáIntegral10AC739,72
Universidade Federal da BahiaIntegral1EP736,84

Vagas disponíveis no Sisu 2026 para cada estado

O MEC também divulgou o número de vagas totais disponíveis por unidade da federação. 

Minas Gerais lidera o ranking, com mais de 33 mil oportunidades para os candidatos.  

Estados     Número de vagas  
MG33.729
RJ31.419
BA24.768
PB21.988
PE15.900
SP14.786
RN14.253
CE14.223
RS13.557
PI11.537
PR10.846
MA8.877
MT8.039
AL7.345
ES6.450
MS6.434
SE6.395
SC6.394
GO5.781
AM2.970
PA2.490
DF2.190
AP1.454
TO1.261
AC990
RR800

SAIBA MAIS: Veja as datas de inscrição para o Prouni 2026

Programação do Sisu em 2026

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro. 

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23. 

  • Período de inscrições - Até sexta-feira, 23;
  • Resultado da chamada regular dos aprovados - 29 de janeiro;
  • Chamada regular de matrícula - 2 de fevereiro;
  • Prazo para participar da lista de espera - 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
  • Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições - 11 de fevereiro.
