SISU 2026: os estados com mais vagas para o curso de engenharia

Com inscrições abertas até sexta, Sisu 2026 reúne vagas em diferentes áreas da engenharia (Elza Fiuza/Agência Brasil)
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h35.
Os cursos de engenharia possuem diversas ramificações e uma ampla variedade de áreas de atuação. Eles costumam ser citados como os mais procurados pelos futuros universitários.
Os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até sexta-feira, 23.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), o curso de Engenharia Civil é uma das dez opções com mais oportunidades no Sisu 2026.
Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Enem.
O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.
De acordo com o MEC, em 2026 são 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições.
O curso de Engenharia Civil ocupa a 8ª posição da classificação.Veja a lista das dez disciplinas com mais oferta de vagas.
As oportunidades são divididas conforme o estado onde o curso é ofertado.
|Curso
|Estado
|Número de vagas
|Engenharia de controle e automação
|Espírito Santo
|72
|Engenharia agrícola e ambiental
|Mato Grosso
|42
|Engenharia mecânica
|Mato Grosso
|42
|Engenharia de produção
|Santa Catarina
|36
|Engenharia da computação
|Minas Gerais
|18
Em algumas universidades há vagas afirmativas reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas.
Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).
As regras de ingresso por cotas podem variar em cada universidade e curso.
A listagem das notas de corte considera qual o tipo de vaga que o candidato pode ingressar nos cursos de Engenharia Elétrica.
Elas são categorizadas em:
As vagas EP também podem contemplar outros recortes de vagas reservadas, como renda familiar, raça e deficiência.
|Faculdade
|Turno
|Número de vagas
|Tipo de vaga
|Nota de corte
|Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
|Integral
|1
|AC
|819,51
|Universidade Federal de Uberlândia
|Integral
|9
|AC
|766,62
|Universidade Federal de Minas Gerais
|Matutino
|50
|AC
|766,00
|Universidade Federal de Uberlândia
|Integral
|1
|EP
|764,66
|Universidade Federal de Uberlândia
|Integral
|1
|EP + Renda
|762,82
|Universidade Federal de Minas Gerais
|Matutino
|8
|EP
|754,60
|Universidade Federal da Bahia
|Integral
|33
|AC
|742,97
|Universidade Federal do Paraná
|Noturno
|2
|AC
|740,22
|Universidade Federal do Paraná
|Integral
|10
|AC
|739,72
|Universidade Federal da Bahia
|Integral
|1
|EP
|736,84
O MEC também divulgou o número de vagas totais disponíveis por unidade da federação.
Minas Gerais lidera o ranking, com mais de 33 mil oportunidades para os candidatos.
|Estados
|Número de vagas
|MG
|33.729
|RJ
|31.419
|BA
|24.768
|PB
|21.988
|PE
|15.900
|SP
|14.786
|RN
|14.253
|CE
|14.223
|RS
|13.557
|PI
|11.537
|PR
|10.846
|MA
|8.877
|MT
|8.039
|AL
|7.345
|ES
|6.450
|MS
|6.434
|SE
|6.395
|SC
|6.394
|GO
|5.781
|AM
|2.970
|PA
|2.490
|DF
|2.190
|AP
|1.454
|TO
|1.261
|AC
|990
|RR
|800
Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.
As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.