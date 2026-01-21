SISU 2026: os estados com mais vagas para o curso de engenharia

Os cursos de engenharia possuem diversas ramificações e uma ampla variedade de áreas de atuação. Eles costumam ser citados como os mais procurados pelos futuros universitários.

Os alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até sexta-feira, 23.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o curso de Engenharia Civil é uma das dez opções com mais oportunidades no Sisu 2026.

Aprovação no Sisu em 2026

Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Enem.

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Cursos com mais vagas disponíveis no Sisu 2026

De acordo com o MEC, em 2026 são 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições.

O curso de Engenharia Civil ocupa a 8ª posição da classificação.

Veja a lista das dez disciplinas com mais oferta de vagas.

Pedagogia - 10.145 Administração - 9.462 Matemática - 9.332 Ciências Biológicas - 8.932 Direito - 7.834 Química - 7.647 Física - 6.773 Engenharia Civil - 6.704 Medicina - 5.524 Agronomia - 5.458

Confira as vagas de cinco cursos de engenharia

As oportunidades são divididas conforme o estado onde o curso é ofertado.

Curso Estado Número de vagas Engenharia de controle e automação Espírito Santo 72 Engenharia agrícola e ambiental Mato Grosso 42 Engenharia mecânica Mato Grosso 42 Engenharia de produção Santa Catarina 36 Engenharia da computação Minas Gerais 18

Em algumas universidades há vagas afirmativas reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas.

Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).

As regras de ingresso por cotas podem variar em cada universidade e curso.

Dez maiores notas de corte para o curso de Engenharia Elétrica

A listagem das notas de corte considera qual o tipo de vaga que o candidato pode ingressar nos cursos de Engenharia Elétrica.

Elas são categorizadas em:

Ampla concorrência (AC) - Para estudantes que não se enquadram nas políticas de cotas

Para estudantes que não se enquadram nas políticas de cotas Ensino público (EP) - Para candidatos que realizaram o ensino médio em escolas públicas

As vagas EP também podem contemplar outros recortes de vagas reservadas, como renda familiar, raça e deficiência.

Faculdade Turno Número de vagas Tipo de vaga Nota de corte Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Integral 1 AC 819,51 Universidade Federal de Uberlândia Integral 9 AC 766,62 Universidade Federal de Minas Gerais Matutino 50 AC 766,00 Universidade Federal de Uberlândia Integral 1 EP 764,66 Universidade Federal de Uberlândia Integral 1 EP + Renda 762,82 Universidade Federal de Minas Gerais Matutino 8 EP 754,60 Universidade Federal da Bahia Integral 33 AC 742,97 Universidade Federal do Paraná Noturno 2 AC 740,22 Universidade Federal do Paraná Integral 10 AC 739,72 Universidade Federal da Bahia Integral 1 EP 736,84

Vagas disponíveis no Sisu 2026 para cada estado

O MEC também divulgou o número de vagas totais disponíveis por unidade da federação.

Minas Gerais lidera o ranking, com mais de 33 mil oportunidades para os candidatos.

Estados Número de vagas MG 33.729 RJ 31.419 BA 24.768 PB 21.988 PE 15.900 SP 14.786 RN 14.253 CE 14.223 RS 13.557 PI 11.537 PR 10.846 MA 8.877 MT 8.039 AL 7.345 ES 6.450 MS 6.434 SE 6.395 SC 6.394 GO 5.781 AM 2.970 PA 2.490 DF 2.190 AP 1.454 TO 1.261 AC 990 RR 800

Programação do Sisu em 2026

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.