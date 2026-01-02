Procurando um novo curso? As graduações com mais vagas no Sisu 2026

Pedagogia figura como o curso com mais vagas, somando mais de 10 mil oportunidades em todo o país (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16h30.
O Ministério da Educação (MEC) anunciou a oferta de 274,8 mil vagas para o processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Esta edição, a maior da história do programa, distribuirá as oportunidades em 7.388 cursos de 136 instituições de ensino superior público.
As inscrições são gratuitas e ocorrerão de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.
Para auxiliar na escolha, o MEC disponibiliza o Portal SISU, uma ferramenta que permite pesquisar vagas por instituição, município, turno e modalidade de concorrência, além de acompanhar as notas de corte durante o período de inscrições.
Confira a lista de dez cursos com mais vagas:
1. Pedagogia: 10.145 vagas
2. Administração: 9.462 vagas
3. Matemática: 9.332 vagas
4. Ciências Biológicas: 8.932 vagas
5. Direito: 7.834 vagas
6. Química: 7.647 vagas
7. Física: 6.773 vagas
8. Engenharia Civil: 6.704 vagas
9. Medicina: 5.524 vagas
10. Agronomia: 5.458 vagas
Entre as instituições, veja as que tem mais ofertas de vagas:
1. UFRJ: 9.120 vagas
2. UFF: 8.931 vagas
3. UFPB: 8.005 vagas
4. UFPE: 7.477 vagas
5. UFRN: 7.336 vagas
6. UFMG: 6.552 vagas
7. IFSP: 6.470 vagas
8. UFC: 6.408 vagas
9. UFMA: 6.098 vagas
10. UFBA: 5.991 vagas
1. Minas Gerais: 33.729 vagas (12,27%)
2. Rio de Janeiro: 31.419 vagas (11,43%)
3. Bahia: 24.768 vagas (9,01%)
4. Paraíba: 21.988 vagas (8,00%)
5. Pernambuco: 15.900 vagas (5,78%)
6. São Paulo: 14.786 vagas (5,38%)
7. Rio Grande do Norte: 14.253 vagas (5,19%)
8. Ceará: 14.223 vagas (5,17%)
9. Rio Grande do Sul: 13.557 vagas (4,93%)
10. Piauí: 11.537 vagas (4,20%)
Os demais estados somam, individualmente, menos de 4% da oferta total cada.