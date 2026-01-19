Sisu 2026: inscrições começam nesta segunda; veja passo a passo

As inscrições do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta segunda-feira, 19.

Segundo o Ministério da Educação, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições.

Esse é o maior volume da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.

O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

O processo é gratuito, e o candidato poderá realizá-lo no período de 19 a 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As notas do Enem, que podem ser utilizadas no processo, foram divulgadas na última sexta-feira, 16.

Como ocorreu em 2025, a edição de 2026 terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.

Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026.

Todos os estudantes selecionados nas vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na instituição no período indicado no edital.

Como fazer a inscrição no SISU 2026?

Acesse o sistema de inscrição do Sisu 2026 utilizando seu login e senha no portal do governo federal: https://acessounico.mec.gov.br/; Durante a inscrição, preencha um questionário socioeconômico que contribuirá para definir seu perfil; Escolha até duas opções de curso - é possível consultar vagas pelo nome do curso, instituição de ensino ou cidade; Confirme a inscrição.

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

A inscrição no SISU é gratuita?

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos.

Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, considerando o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.